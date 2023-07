Iets lagere bezettingsgraad, maar hogere kamerprijzen op Bonaire

KRALENDIJK- De trend van een iets lagere bezettingsgraad, maar hogere kamerprijzen lijkt door te zetten als het gaat om het toerisme op Bonaire. Dit blijkt uit de tweede kwartaalbijeenkomst over het toerisme, waarin toerismepartners terugblikten op het tweede kwartaal van het jaar.

Volgens Veroesjka de Windt, CEO van BONHATA, de grootste belangenbehartigingsorganisatie voor de particuliere toerismebranche op Bonaire, was de gemiddelde bezettingsgraad tot nu toe dit jaar 71%. Ter vergelijking, in 2022 was de gemiddelde bezettingsgraad in totaal 76%, terwijl in 2019 een gemiddelde bezettingsgraad van 77% werd gemeten.

Prijzen

De gemiddelde dagprijs (ADR) voor 2023 is $246, vergeleken met vorig jaar toen de ADR $225 was. De omzet per beschikbare kamer voor 2023 is $176, vergeleken met $163 in 2022.