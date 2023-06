Ruim 2000 betaalbare huizen door Woondeal Bonaire

KRALENDIJK- Minister Hugo de Jonge heeft donderdag een woondeal ondertekend met het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en Fundashon Cas Boneiriano (FCB). De deal, die voorziet in de bouw van betaalbare woningen voor de lokale bevolking, werd bekrachtigd bij het nieuwbouwproject in Hato, waar momenteel 254 huizen worden gebouwd.

De overeenkomst voorziet in de bouw van in totaal 2144 betaalbare woningen op Bonaire. De locaties van de eerste 600 woningen zijn reeds vastgesteld en daar is een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar gesteld, inclusief infrastructuur.

“Nu de deal is getekend, is het tijd voor actie,” zei de Jonge. De minister voegde er aan toe dat de groei van de huisvesting niet ten koste mag gaan van de bescherming van de natuur. De grenzen van deze groei, volgens de minister, zijn evenwel de verantwoordelijkheid van Bonaire zelf en niet van Nederland.

Gedeputeerden Hennyson Thielman en James Kroon benadrukten de actieve rol van de overheid in dit proces, en pleitten voor meer actie dan alleen de ondertekening van het akkoord. “We willen niet alleen maar overeenkomsten tekenen, maar ook concrete actie zien. De nieuwbouwprojecten krijgen direct goede wegen, kinderopvang en supermarkt in de buurt zodat we een leefbare omgeving creëren.”

Een groot deel van de woningen in de wijk Hato wordt meteen energiezuinig. Er komen zonnepanelen op met batterijopslag. Minister De Jonge gaf tijdens zijn bezoek aan de bouwplaats meteen de kick-off van de aanpak van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) om energiearmoede tegen te gaan. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat maken hiervoor samen € 900.000 vrij. Water en energiebedrijf Bonaire (WEB) was aanwezig om deze pilot te ondertekenen met de minister.

Stap vooruit

Voorzitter van FCB Ben Oleana gaf aan dat de woondeal een gigantische stap vooruit is voor alle inwoners van Bonaire. “Het is nu tijd om de burgers te helpen en niet alleen de rijken rijker te maken.” Ook uitte Oleana zijn dankbaarheid naar Nederland; “er zijn mooie dingen bereikt, zo is het grondbeleid op orde, is er een huurcommissie, een huurtabel aangenomen, de hypotheekgarantie is er, daar help je de bewoners mee. In 2025 staan er 444 betaalbare woningen op Bonaire door deze woondeal.”