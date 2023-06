SELIBON voert nieuw emissie onderzoek uit bij verbrandingsoven

KRALENDIJK – Van maandag 26 juni tot en met woensdag 28 juni zal een tweede luchtonderzoek uitgevoerd worden bij de afvalverbrandingsoven in Lagun.

In maart heeft Selibon een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de verbrandingsoven op de omgeving. De resultaten van het onderzoek waren zorgwekkend en Selibon heeft meteen actie ondernomen door de verbrandingswerkzaamheden direct stop te zetten. Er wordt nu gewacht op de uitvoering van een tweede onderzoek.

Ondertussen heeft Selibon een Europees bedrijf ingehuurd om het tweede onderzoek uit te voeren.

Tweede onderzoek

Het tweede onderzoek, oftewel “emissiemetingen” gaat deze week plaatsvinden. Dit is een onderzoek waarbij de lucht (uitstoot) uit de verbrandingsoven, wordt gemeten en geanalyseerd. Het onderzoek vindt plaats van 26 t/m 28 juni bij de Landfill in Lagun. Het bedrijf Protea Ltd. zal dit onderzoek uitvoeren.

Op maandag 26 juni zullen enkele functionarissen van de Directie Toezicht en Handhaving aanwezig zijn, samen met enkele medewerkers van Selibon NV, om toezicht te houden. Selibon NV heeft de bewonerscommissie “Asosashon Pro Lagun”, die enkele bewoners van Lagun vertegenwoordigt, al geïnformeerd.

Resultaten

Verwacht wordt dat de resultaten binnen een periode van 2 weken beschikbaar zullen zijn. Zodra de resultaten bekend zijn, zullen alle betrokken partijen op de hoogte worden gebracht.

SELIBON zegt bij voorbaat excuses aan te bieden voor eventueel ongemak dat dit onderzoek met zich mee kan brengen voor de bewoners van Lagun.