ABC-eilanden verwachten vroege impact van storm Bret op zaterdagochtend

KRALENDIJK – Aruba en de andere eilanden verwachten morgenochtend de gevolgen te merken van storm Bret. Dat heeft meteoroloog Rodney Tromp gistermiddag tijdens een persconferentie gezegd. Volgens Tromp zal het eiland de eerste effecten rond acht uur ’s ochtends merken, terwijl het centrum van de storm dan 220 tot 240 km ten noorden van de ABC-eilanden ligt.

Er wordt ruwe zee verwacht ten noorden van Aruba, Curaçao en Bonaire, en matige en mogelijk zware regenval, vergezeld van bliksem en donder. Het is nog niet mogelijk om te voorspellen hoeveel regen er zal vallen. Meteorologen wachten tot de storm dichterbij komt en wordt gedetecteerd door de radar van Curaçao. Zodra er noodzaak is om te waarschuwen, zal dit worden gecommuniceerd via de pers en de Facebook-pagina van de Meteorologische Dienst van Aruba en Curaçao.