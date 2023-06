Voor eigen rechter spelen wordt niet getolereerd op Bonaire

KRALENDIJK – Afgelopen weekend is een vissersboot in brand gestoken. Dit zou gebeurd zijn nadat er onenigheid was. Het is nog niet geheel duidelijk wat de aanleiding is geweest van deze onenigheid. Het voorval wordt onderzocht en de daders zullen worden vervolgd en gestraft. De gezaghebber van Bonaire benadrukt dat het niet is toegestaan om voor eigen rechter te spelen.

Ieder incident waarbij er sprake is van vernieling is een ernstige bedreiging voor de openbare veiligheid. Het onderzoek is dan ook direct op zondag 18 juni gestart. De afdeling Forensische Opsporing is ter plaatse geweest om bewijsmateriaal te verzamelen. De volgende dag werden met behulp van STINAPA de restanten van de boot uit het water gehaald voor grondiger onderzoek. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht door het KPCN. De zaak wordt uiterst serieus behandeld en wordt grondig onderzocht.

Vanuit Piskabon is er bezorgd gereageerd op de vernieling van de boot. Dit heeft impact op zowel de visserij als de gemeenschap. Tijdens de persconferentie op 21 juni werd de verontwaardiging van Piskabon uitgesproken.

De gezaghebber beklemtoont zijn afkeuring ten aanzien van het incident: “Vernieling en brandstichting als ook voor eigen rechter spelen wordt niet getolereerd”. Elke vorm van het plegen van strafbare feiten is onwenselijk of het nu ontstaat vanuit baldadigheid of vanuit onenigheid. Er dient altijd respect te zijn voor andermans bezit. En als er sprake is van onenigheid dan los je dat op een andere manier op, aldus de gezaghebber.