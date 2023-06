Luchthaven Bonaire start onderzoek naar incident met bagagekar 

KRALENDIJK- Bonaire International Airport (BIA) zegt een onderzoek te zijn gestart met een op hol geslagen bagagekar, die op donderdag ongecontroleerd rondjes reed over het platform, om vervolgens tegen de ruit van het terras van de vertrekhal tot stand te komen.

De luchthaven benadrukt dat er op het moment van het incident geen passagiers in de buurt aanwezig waren. “Er is geen letsel ontstaan bij de betrokken medewerkers en de schade valt mee”, zegt BIA in een schriftelijke verklaring.

Voorschriften

Het betrof een voertuig dat werd gebruikt bij de afhandeling van een Divi Divi Air vlucht uit Curaçao. Op het moment van het voorval werd bagage van boord geladen. Volgens de voorschriften moeten voertuigen veilig worden geparkeerd op het platform.

De luchthavendirectie zegt het voorval te betreuren en nog onderzoek te doen naar de exacte toedracht ervan. Op vrijdagochtend was het karretje nog steeds te zien op de plek van het ongeval.