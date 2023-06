Versterkt grenstoezicht en ondermijning centraal tijdens bezoek van Staatssecretaris De Vries

KRALENDIJK – Staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën brengt van 4 tot 9 juni een bezoek aan de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint-Maarten. Haar bezoek staat in het teken van verschillende onderwerpen, waaronder het versterken van grenstoezicht en het toeslagenschandaal.

Op Aruba zal de staatssecretaris de Douane in de haven Barcadera bezoeken en de controle van luchtvracht op het vliegveld bekijken. Daarnaast zal ze gesprekken voeren met andere diensten die betrokken zijn bij het voorkomen en bestrijden van ondermijning op Aruba. Ook zal ze ontmoetingen hebben met belangrijke vertegenwoordigers van het eiland, zoals de gouverneur, minister-president en minister van Financiën en Cultuur.

Op Bonaire zal de staatssecretaris op 6 juni in gesprek gaan met ouders die getroffen zijn door het toeslagenschandaal. Ze zal ook spreken met medewerkers van de Douane en een nieuw vaartuig van de Douane bezichtigen in de haven van Kralendijk. Daarnaast zal De Vries kennismaken met het bestuurscollege van Bonaire.

Op Curaçao zal de staatssecretaris op 7 juni gesprekken voeren met ouders die te maken hebben met de gevolgen van het toeslagenschandaal. Ze zal ook overleggen met het Ondersteuningsteam voor ouders in het buitenland op Curaçao en vertegenwoordigers ontmoeten van organisaties die zich bezighouden met grensveiligheid. Daarnaast zal ze gesprekken voeren met de waarnemend gouverneur, de waarnemend vertegenwoordiger van Nederland, de minister-president en andere kabinetsleden van Curaçao. Op 8 juni zal de staatssecretaris de controleactiviteiten van de Douane in de haven van Curaçao bezoeken.

Sint-Maarten

Op 9 juni zal de staatssecretaris aanwezig zijn bij een douanecontrole in de haven van Sint-Maarten en de controle van luchtvracht op het vliegveld bekijken. Ze zal gesprekken voeren met de Hoofdofficier van Justitie over ondermijning in het land. Daarnaast zal De Vries in gesprek gaan met de gouverneur en de minister van Justitie op Sint-Maarten.