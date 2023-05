M21 met goede-doelen dag

KRALENDIJK – De politieke partij M21 van fractieleider Daisy Coffie heeft op zaterdag een goede-doelen dag georganiseerd.

De partij trok naar het zuidelijk gedeelte van het eiland om daar zwerfvuil op te ruimen langs de kust. Te oordelen aan het aantal vuilniszakken dat werd verzameld met allerlei losliggende rommel, beslist geen overbodige actie.

In totaal heeft de partij over een afstand van maar liefst 8 kilometer afval verwijderd uit de natuur, vanaf de installaties van Trans World Radio tot aan Pink Beach. De campagne maakt deel uit van wat de partij omschrijft als Labor di Impakto Sosial, ofwel werk voor een maatschappelijk doel.

Coffie toonde zich aan het eind van de actie opgetogen over het resultaat. “Dit komt voort uit de filosofie van onze partij, waarbij we ons als partij ook willen inzetten voor zaken die voor de hele samenleving van belang zijn. Daarnaast willen wij als M21 ook het voorbeeld geven van een Good Corporate Citizen”. De opruimactie is één van de vele actiepunten die de partij nog op haar agenda heeft staan.

De volgende goede-doelen dag staat gepland op 1 juli.