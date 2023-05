Bonaire.nu weer meest gelezen nieuwssite in Caribisch Nederland

KRALENDIJK – Bonaire.nu blijft de nieuwssite die door inwoners van Caribisch Nederland het meest wordt gelezen. Dat blijkt uit een media-onderzoek dat de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) uitvoerde.

Ruim 72% van de inwoners van Bonaire geeft aan Bonaire.nu te raadplegen als het gaat om lokaal nieuws.

Op de tweede plaats staat het Engelstalige The BES-Reporter, dat vooral op de Bovenwinden veel wordt gelezen, maar ook op Bonaire voorkomt in de top-3 van nieuwssites die door inwoners het meest worden gelezen. Overigens vallen zowel Bonaire.nu als The BES-Reporter onder het mediabedrijf ABC Online Media, dat wordt geleid door Sylvia de Leon en Harald Linkels. Samen kennen de twee nieuwssites een bereik van maar liefst 91%.

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het mediagebruik van de inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, om de inzet van de communicatie middelen hierop nog beter te kunnen afstemmen.

De hoofdvraag die centraal stond bij dit onderzoek was hoe inwoners van Caribisch Nederland de media en hoe de boodschappen van RCN worden ontvangen.

Social Media

Opvallend uit het onderzoek is het gegeven dat inwoners van Caribisch Nederland het best kunnen worden bereikt via Sociale Media. Hierbij scoren vooral Facebook en Whatsapp als mediakanalen waar heel veel gebruik van wordt gemaakt.

Overigens is ook in kaart gebracht hoe de kranten en radio stations scoren op de eilanden. Als het gaat om kranten, scoren op Bonaire de Extra en de Boneriano het hoogst. Op de Bovenwinden gaat het om The Daily Herald.

Van alle radiostations op Bonaire wordt Live99FM het best beluisterd, gevolgd door BreezyFM en BONFM.