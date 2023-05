Workshops over kinderbescherming en verwaarlozing voor SGB-medewerkers

KRALENDIJK – Medewerkers van het SGB hebben meegedaan aan workshops om signalen van kinderverwaarlozing te herkennen en om meer te leren over de verplichte Beschermingscode (Kodigo di Protekshon).

De workshops vonden plaats tijdens de Dia di SGB op 19 mei 2023 en werden gegeven door trainers op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling van het openbaar lichaam Bonaire en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Verwaarlozing is de meest voorkomende vorm van kindermishandeling en heeft ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van een kind. Het herkennen van signalen is belangrijk, en tijdens de interactieve workshop werden de deelnemers aangemoedigd om met elkaar hierover in gesprek te gaan onder begeleiding van storyteller Archell Thompson.

De Beschermingscode treedt in werking op 1 januari 2024. Alle betrokken organisaties, inclusief scholen, zijn wettelijk verplicht om ermee te werken. Om de implementatie van deze code te ondersteunen, moeten alle organisaties een plan opstellen. Deskundigen kunnen hen hierbij helpen en er worden trainingen aangeboden. Tijdens de workshop werden de deelnemers geïnformeerd over de stappen die moeten worden genomen en wat er op scholen nodig is om deze code in te voeren. Voor meer informatie over huiselijk geweld en kindermishandeling kunt u terecht op www.bonairegov.com, onder de sectie “Tei P’abo” bij de campagnes.