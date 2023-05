15-jarige jongen overlijdt alsnog na ongeval op Kaya Gobernador N. Debrot

KRALENDIJK – Op dinsdag 23 mei vond rond 18.15 uur een ongeval plaats tussen drie voertuigen op de Kaya Gobernador Nicolaas Debrot. Het betrof een bedrijfstruck, een crossmotor en een familieauto.

Vandaag, 25 mei, is in de ochtenduren deze bestuurder van de crossmotor overleden in het ziekenhuis als gevolg van de verwondingen die hij had opgelopen. Het gaat volgens het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) om een 15-jarige jongen met de initialen R.J.S, geboren op Bonaire.

KPCN zegt dat het onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval nog voortduurt.