Oproep tot omgekeerde Nederlandse vlag: Bonairiaanse vakbondsleider eist actie voor sociaal minimum na 13 jaar strijd

KRALENDIJK- Oud-vakbondsleider en adviseur van de Algemene Federatie van Bonairiaanse Werknemers (AFBW) roept inwoners op het eiland op de Nederlandse vlag omgekeerd te hijsen, net zolang totdat het Nederlandse Kabinet eindelijk een aanvaardbaar sociaal minimum vaststelt.

De strijd om het vaststellen van het sociaal minimum duurt inmiddels alweer 13 jaar. Diverse commissies en experts bogen zich al over het vraagstuk, maar opeenvolgende kabinetten weigerden iets te doen met het resultaat van de onderzoeken of de daar uit voortvloeiende aanbevelingen.

Abdul, één van de organisatoren van de grote protestmars op het eiland afgelopen week, is onthutst over het uitblijven van harde toezeggingen door Nederland. “Als vertegenwoordiger van de AFBW doe ik een oproep de vlag van Nederland omgekeerd te hijsen, om onze ontevredenheid te tonen. Ik voel me teleurgesteld omdat het Kabinet Rutte niet lijkt te willen zorgen voor een verhoging van het sociale minimum per januari volgend jaar. Laten we Nederland tonen hoe ontevreden we zijn. We blijven dit net zo lang doen, totdat het Kabinet dit eindelijk op een fatsoenlijke wijze regelt. Dat is mijn voorstel”, aldus de vakbondsman in een bijeenkomst met onder meer leden van de lokale pers.

Teleurgesteld

Abdul is niet de enige die zich teleurgesteld toont in de Nederlandse onwil. Ook de eilandsraad toonde zich afgelopen week bijna cynisch in een ontmoeting met leden van de Commissie Thodé die onderzoek doet naar de gewenste hoogte van het sociaal minimum.

Hoewel staatssecretaris Alexandra van Huffelen zich onder de indruk toonde van de omvang van de protestdemonstratie, liet zij ook weten invoering van het nieuwe sociaal minimum per 1 januari van het komende jaar te ambitieus te vinden.