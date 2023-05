Winnaars Big Live Nature Quiz team “Not Even Once” uit Saba

KRALENDIJK – Op 13 mei 2023 organiseerde de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) de Grote Live Natuurquiz voor inwoners van Bonaire, Aruba, Curaçao, Saba, St.-Eustatius en St.-Maarten. In totaal namen 164 personen, verdeeld in teams van 1-4 personen, deel aan deze online, live en interactieve quiz.

De Grote Live Natuurquiz is een jaarlijks evenement dat op een leuke en interactieve manier burgers informeert over de natuur (en natuurbescherming), trots bevordert over de natuur van het Nederlandse Caribisch gebied, milieuvriendelijke praktijken aanmoedigt, natuurbeschermingsprojecten ondersteunt en mensen in het Nederlandse Caribisch gebied met elkaar verbindt. Deze quiz is een ware teaminspanning over meerdere eilanden, tot stand gebracht en ondersteund door de zes Nederlandse Caribische eilanden, waaronder de beheerorganisaties van beschermde gebieden, zoals de Fundacion Parke Nacional Aruba, CARMABI Curaçao, Saba Conservation Foundation (SCF), Nature Foundation St. Maarten, St. Eustatius National Parks (STENAPA), lokale sponsors en Dutch Caribbean TV.

Live en interactieve quiz Sommige teams speelden de quiz online vanuit huis, terwijl anderen naar een aangewezen bar of restaurant gingen waar de quiz werd uitgezonden. Uitzendlocaties waren onder andere op Aruba: Battata Beach Bar, Bonaire: Hillside Bar & Restaurant, Curaçao: Grand Café Mahaai, Saba: Chez Bubba Bistro, Sint-Eustatius: Ocean View Terrace, St.-Maarten: Dinghy Dock Sailors Bar.

De quiz was online en live, waardoor alle teams van de Nederlandse Caribische eilanden tegelijkertijd konden deelnemen en het tegen elkaar konden opnemen.

Thema: Bedreigde dieren en planten

De quiz bestond uit 24 meerkeuzevragen en behandelde onderwerpen over bedreigde dieren en planten op het land en in de zee, zoals zeeschildpadden, haaien en leguanen. Hoewel de quiz in het Engels werd gehouden, waren de vragen ook ondertiteld in het Nederlands en Papiamento.

Winnaars

De eerste plaats ging naar team “Not Even Once” op Saba. Zij mogen genieten van een zeiltocht rondom hun prachtige eiland. De tweede plaats ging naar “Cuddlefishes” op Bonaire, en de derde plaats naar “humuhumunukunukuapua” op Bonaire. De winnaars van de andere eilanden waren: team “Walishali” op Aruba, team “Beaujon ta on” op Curaçao, team “I pampani” op Sint-Maarten en team “Bacon and Beans” op Sint-Eustatius.