Mogelijk ook Corendonvluchten naar Bonaire

KRALENDIJK- Op Curaçao is de afgelopen dagen druk gespeculeerd over de mogelijkheid dat reisorganisatie Corendon zelf vluchten gaat uitvoeren tussen Schiphol en de luchthaven van Curaçao.

Via doorgaans welingelichte bronnen wordt vermeld dat de vluchten naar Curaçao al in november van dit jaar van start zouden moeten gaan. Het plan om zelf naar Curaçao te gaan vliegen zou voortkomen uit onvrede van Corendon over de ticketprijzen die KLM biedt, maar ook door problemen met de capaciteit.

Corendon heeft inmiddels drie eigen hotels op Curaçao, die van voldoende gasten moeten worden voorzien.

Bonaire

Vanuit dezelfde bronnen begrijpt Bonaire.nu dat er ook wordt overwogen Bonaire mee te nemen in de vluchtplannen naar Curaçao. Daarbij zou het idee zijn dat er in elk geval één keer per week een vlucht via Bonaire zou worden uitgevoerd. Het gaat daarbij om een zogenaamde driehoeksvlucht. Hierbij wordt dan van Amsterdam rechtstreeks naar Bonaire gevlogen, waarbij de terugreis via Curaçao verloopt.

Hoewel het aandeel van Corendon in de totale toeristische markt van Bonaire nog relatief klein is, wordt wel gemikt op groei.