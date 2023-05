VIP Diving overgenomen door nieuwe eigenaren

KRALENDIJK – Duikschool VIP Diving is vorige week overgenomen door twee nieuwe eigenaren. Oprichter Bas Noij heeft zijn aandelen verkocht aan Jonathan Oosterhof en Jan van

Nieuwamerongen.

Oosterhof heeft in het verleden al enkele jaren als divemaster en instructeur gewerkt voor VIP Diving en is sinds 2021 in dienst als operations manager bij de duikschool. Hij heeft per direct, als general manager en eigenaar, de dagelijkse leiding van VIP Diving in handen. Van Nieuwamerongen werkt sinds 2022 bij de duikschool als duikinstructeur. Hij zal zich voornamelijk op de achtergrond bezighouden met zaken als financiën, boekhouding, ICT, marketing en strategie.

VIP Diving is veertien jaar geleden opgericht door Noij. Na de overname blijft hij betrokken als adviseur van de nieuwe eigenaren van de duikschool.