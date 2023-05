Bonaire moet Nederland beter vertellen wat het nodig heeft

KRALENDIJK- De M21-factie op Bonaire roept op tot een grotere betrokkenheid van Bonaire bij de besluitvorming in Den Haag, daar waar het het eiland aangaat. De fractie is ook van mening dat het aan Bonaire is om beter aan te geven bij de regering in Den Haag wat het nodig heeft.

“Hoewel Bonaire in 2010 een integraal onderdeel van Nederland werd, is de Eilandsraad, het bestuursorgaan van het eiland, uitgesloten van beslissingen die door de Nederlandse regering worden genomen en die invloed hebben op het dagelijks leven van de Bonairiaanse bevolking”, schrijft fractieleider Daisy Coffee op zondag.

De M21-factie is van mening dat de Eilandsraad, als hoogste orgaan van de regering van het eiland, moet worden geraadpleegd over beslissingen die van invloed zijn op de bevolking.

Bureau Constitutionele Zaken

M21 pleit nu voor de oprichting van een Bureau voor Constitutionele Zaken en Staatsaangelegenheden, evenals een portefeuille voor Constitutionele Zaken en Staatsaangelegenheden binnen de huidige regeringsstructuur. De factie gelooft dat dit zal zorgen voor een betere coördinatie en meer betrokkenheid als het gaat om de besluitvorming die een directe impact heeft op de inwoners.