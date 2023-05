Politie Bonaire tevreden over verloop Dia di Rincon

KRALENDIJK- Het Korps Politie Caribisch Nederland(KPCN) blikt tevreden terug op 30 april, Dia di Rincon.

De dag voor het Korps begon met een kerkdienst en het hijsen van de Rincon vlag onder leiding van agenten van het KPCN, afkomstig uit Rincon. Gedurende de dag verliepen de activiteiten probleemloos.

In de avonduren tijdens de laatste simadan-optocht vond een vechtpartij plaats waarbij twee jongeren werden aangehouden op de Kaya C.D. Crestian. Een 17-jarige jongeman met initialen S.M.L. werd aangehouden wegens openlijk geweld, mishandeling en voor verzet tegen een ambtenaar in functie.

Een andere 17-jarige jongeman met initialen G.R.O. werd aangehouden wegens openlijk geweld, wegens verzet en geweldpleging tegen een ambtenaar in functie, wegens het niet voldoen aan een vordering van de politie en het belemmeren van een ambtshandeling.

Waarschuwingsschot

Een aantal agenten in burger probeerden de vechtpartij te stoppen terwijl assistentie werd gevraagd van collega’s. Bij aankomst van de agenten in functie was het noodzakelijk om de dienstwapen te gebruiken om een waarschuwingsschot te lossen. De zaak is in onderzoek.

Volgens KPCN was het al met al een rustige ‘Dia di Rincon’. “Samen hebben wij onze bezoekers laten zien dat we zorgen voor een fijne en veilige dag. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor een veilig eiland”, aldus een persbericht van KCPN.