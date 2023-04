Start borstkankerscreening op Saba

THE BOTTOM- In april start op Saba de pilot bevolkingsonderzoek borstkanker. De komende twee jaar worden alle vrouwen tussen de 50 en 75 jaar uitgenodigd om mee te doen.

De start van dit bevolkingsonderzoek op Saba is het resultaat van een samenwerking tussen het RIVM, Saba Cares en St Maarten Medical Center (SMMC). Vroege detectie is van cruciaal belang voor een succesvolle behandeling en omvat vaak minder invasieve interventies. Als borstkanker vroeg wordt ontdekt, is er ook een betere overlevingskans.

Gedurende de periode van twee jaar worden alle vrouwen in de leeftijdsgroep door Saba Cares gebeld en uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens de intake geeft de screeningscoördinator uitleg over het proces inclusief logistiek en krijgt iedere deelnemer alle informatie over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. De deelnemers reizen in groepjes van zes met een chartervlucht naar St.Maarten. Vertoningen vinden plaats in SMMC op woensdag, een of twee keer per maand. Deelname is gratis.

De laboranten van het St. Maarten Medical Center zijn opgeleid om screeningsmammogrammen (röntgenfoto’s) te maken. Het Nederlands Expertisecentrum Screening is verantwoordelijk voor hun opleiding en de kwaliteit van de screening.

Afspraken over nazorg

Met Saba Cares en SMMC zijn afspraken gemaakt over nazorg. Saba Cares informeert de gescreende vrouwen over eventueel geconstateerde afwijkingen en zal hen ook doorverwijzen naar de specialisten van SMMC voor vervolgonderzoek. We streven ernaar om binnen een week een vervolgafspraak te hebben. Afhankelijk van de resultaten regelt SMMC verder onderzoek en de benodigde behandeling.