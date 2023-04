Eilandsraad Saba op Bonaire voor training

THE BOTTOM – De eilandsraad van Saba volgt de komende drie dagen een introductiecursus over het functioneren van de eilandsraad en de rol van de leden. Het is de eerste werkreis van de nieuwe eilandsraad sinds de installatie op 29 maart.

De eilandsraad praat ook met de directie van Zorg en Jeugd Caribisch Nederland over de gezondheidszorg, in het bijzonder het medisch verwijzingssysteem en de medische zorg in het buitenland voor Saba-patiënten.

Voor eilandsraadslid Saskia Matthew van de Partij voor Vooruitgang, Gelijkheid en Welvaart (PEP) en Elsa Peterson van de Windward Islands People’s Movement (WIPM) zijn dit de eerste werkbezoeken als nieuw eilandsraadslid.

Eilandsraadslid Vito Charles (WIPM) deed al een cursus als onderdeel van de vorige eilandsraad, maar hij benadrukte dat deze training voor de nieuwe eilandsraad zeer waardevol is.

Eilandsraadslid Hemmie van Xanten van de PEP heeft ook al in zijn vorige eilandsraadsperiode een training gevolgd. Die training was in mei 2022, wat volgens Van Xanten aan de late kant was.

De eilandsraadsleden keren op vrijdag 14 april terug naar Saba. Waarnemend eilandsraadsgriffier Devi van Groningen maakt deel uit van de delegatie.