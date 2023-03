Op weg naar 15 maart – Over politieke verantwoording

Het is vrij gebruikelijk om in de aanloop naar de verkiezingen politici uit te nodigen voor een debat of interview. Veel politici maken graag gebruik van deze mogelijkheid. Het biedt de kans om je voor te stellen aan de kiezer en aandacht te vragen voor de standpunten van jouw partij.

Door Auke van der Berg

Ook biedt een debat de kans om uit te leggen wat je de afgelopen periode hebt gedaan.

De verkiezingen van 15 maart komen dichterbij. Met vlaggen, folders en stickers laten de partijen zich zien. Ook is de gemiddelde partij snel van de partij als je bijvoorbeeld om een interview vraagt.

Daarom is het opvallend dat een van de coalitiepartijen, de UPB, niet reageert op verzoeken voor een interview en zich ook afgemeld heeft voor het lijsttrekkersdebat georganiseerd door het programma Op de klippen van radio Mega FM.

Al hield de partij een slag om de arm bij deze afzegging. Want “wie we sturen is afhankelijk van de onderwerpen die besproken gaan worden.”

Het nadeel van een verkiezingsdebat is dat het naar alle waarschijnlijkheid over die verkiezingen gaat. En over de keuzes die de politieke partijen maken.

Bij dit gesprek komt vermoedelijk ook het verleden ter sprake. Wat heeft de partij tot nu toe gedaan?

De partijen die in de afgelopen jaren het eiland hebben bestuurd, kunnen verwachten dat ze vragen krijgen over het gevoerde beleid. Zo gaat het nu eenmaal.

Op de facebookpagina van het Bonaire Future Forum van Adnan Hassan verschenen twee berichten waarin uitgelegd wordt waarom de UPB en haar lijsttrekker het publieke debat de rug toekeren.

Het eerste bericht:

“James is een 20-jarige politieke veteraan van Bonaire. Hij werkt dagelijks op straat en in barios. Hij behartigt de belangen van “locals” en “werkende” mensen. Hij helpt de “echte” mensen van Bonaire met hun dagelijkse bezigheden -dagzaken. Een lamp repareren. Helpen bij het vinden van een baan. Subsidie regelen. Een woning vinden. Een vergunning krijgen etc. Dit is waar het om gaat. Hij weet de bureaucratie voor echte mensen te laten werken. Hij is een politicus van de mensen.

Zeker, James heeft geen hoge universitaire graad. En hij is misschien niet goed in formele debatten in het Nederlands of intellectuele toespraken in het Engels. Maar deze debatten zijn voor degenen die graag praten. James houdt van resultaten. En praat als een “normaal” persoon. Zeker, in zijn gretigheid om mensen te helpen, kan hij soms bepaalde processen over het hoofd zien. Maar het is altijd in het belang van de mensen. Niet voor zijn persoonlijk gewin.

James is ‘echt’. Hij is een overlever. Hij is populair, vooral in Rincon, maar ook onder ontwikkelaars en ondernemers, die iemand willen die resultaten levert en niet alleen maar bureaucratische excuses verzint.

De kiezers zullen James opnieuw kiezen, zoals ze in het verleden hebben gedaan. Vele anderen die de behoeften van de “lokale bevolking” niet kennen, zullen zich afvragen waarom dit is gebeurd. Het gebeurde omdat iemand geeft om de mensen van Bonaire. En deze persoon is James Kroon.”

Nadat er wat commentaar op dit bericht kwam, volgde nog een bericht:

“… James is een leider van UPB geweest. Dit komt omdat hij een leider is geweest van “echte” mensen.

Op de Papiamentu-taalshows en op de straathoeken kennen ze UPB en hem allemaal. Interessant is dat ook ontwikkelaars en ondernemers hem kennen: hij is iemand die resultaat levert. Ze hebben geen talkshow in het Nederlands of een FB-pagina in het Engels nodig om het te begrijpen.

Veel mensen stemmen op James en UPB omdat ze hem kennen.

Dit geldt ook voor de lokale bevolking, ondernemers en externe ontwikkelaars. Minachting tonen voor hem en UPB is minachting tonen voor zijn kiezers en aanhangers….”

Wie deze teksten aan het Future Forum heeft geleverd, is niet duidelijk. Het Forum plaatst ze tussen aanhalingstekens.

Voor een amateur Sherlock Holmes is de zin ‘James is een leider van UPB geweest’ ongetwijfeld reden om de loep uit de tas te halen. Maar dit terzijde.

Het zijn wonderlijke teksten.

Om na twintig jaar weggezet te worden als ‘gewone man’ zonder universitaire opleiding, niet in staat om een ‘formeel debat in het Nederlands te voeren’, laat staan om ‘intellectuele toespraken in het Engels’ te houden, doet de lijsttrekker, de heer Kroon, tekort.

Twintig jaar lang heeft de heer Kroon zich ingezet voor het eiland zoals de auteur terecht vermeld. Om dan een tegenstelling te creëren met de andere lijsttrekkers, die blijkbaar allemaal op Einsteinniveau denken en functioneren volgens de auteur, is populisme ten voeten uit.

Hun tegenover wij.

Een veel voorkomende strategie om discussies te ontlopen.

Daarmee doet de partij zichzelf en de heer Kroon tekort.

Als je in staat bent om een lamp te repareren en te onderhandelen met ontwikkelaars en ondernemers, ben je niet een zielig mannetje dat zich amper staande weet te houden in een wereld vol genieën.

Een volwassen partij legt verantwoording af. Ook in een debat. In welke taal dan ook.