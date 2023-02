NOS-TV met programmacyclus rond verkiezingen

KRALENDIJK- TV-zender NOS-TV is op donderdagavond gestart met een programmacyclus rondom de verkiezingen voor een nieuwe eilandsraad, die op 15 maart 2023 wordt verkozen.

Het programma wordt gepresenteerd door mediadeskundige Jericette Moniz. In de eerste uitzending waren twee vertegenwoordigers van de democratische partij uitgenodigd. Het ging om partijleider Clark Abraham en de nummer acht op de kandidatenlijst, Gianni van den Heuvel.

Te gast in de studio was ook psycholoog Harald Linkels, die samen met ABC online media in de voorbije twee weken een onderzoek uitvoerde naar het voorgenomen stemgedrag en de motivatie daarachter. Linkels legde de opzet van het onderzoek uit, dat bestond uit een online poll in combinatie met ruim 100 face-to-face enquêtes.

In het programma lopen het Nederlands en het Papiaments door elkaar, zodat het door meer mensen is te volgen.

Aan de orde kwamen onder meer de plannen en ambities van de Democratische Partij, maar ook de redenen die respondenten aanhalen om op een bepaalde partij te stemmen. Linkels legde uit dat een veelgehoorde kreet de wens tot verandering is. Ook willen veel respondenten graag meer jongeren zien in de politiek. In zowel de online poll als in de face-to-face enquête kwam de partij van Abraham naar voren als een potentiële winnaar van de verkiezingen.

Positief

Hoewel het programma wat later begon dan gepland en ook iets uitliep in de tijd, was de discussie levendig en kwamen er veel reacties binnen. Een kijker stelde de vraag waarom er nergens partijprogramma’s te vinden zijn. Volgens Abraham aarzelt zijn partij om als eerste een programma te presenteren, omdat in het verleden te zien was dat speerpunten direct door een concurrerend partij werden overgenomen.

Linkels merkte op dat op het eiland steeds meer kiezers van Nederlandse komaf aanwezig zijn. Deze geven aan er veel moeite mee te hebben dat er nauwelijks of geen partijprogramma’s te vinden zijn. “Het gaat vaak om nieuwe kiezers en zij hebben geen idee waar de verschillende partijen voor staan”, merkte Linkels op.