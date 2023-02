Weer acuut gebrek aan stoelen tussen Curaçao en Bonaire

KRALENDIJK- Wie niet weken terug al een plaatsje heeft geboekt voor een vlucht tussen Curaçao en Bonaire heeft pech.

Tussen 24 en 28 maart is geen enkele stoel te vinden op de vluchten van Divi Divi en EZ Air. Dat is al geruime tijd het geval. Passagiers komen nog wel weg van het eiland. Er is voldoende aanbod op de route van Bonaire naar Curaçao, maar dagenlang achter elkaar niet in omgekeerde richting.

Hoewel JetAir Caribbean recent Bonaire heeft toegevoegd aan haar routenetwerk heeft zij met twee vluchten per week vooralsnog een erg beperkt aanbod. Ook valt op dat de vluchten veelal in combinatie plaatsvinden met Aruba, waardoor passagiers soms wel 2 uur onderweg zijn voor een vlucht die normaal 15 tot 20 minuten in beslag neemt.

Duur

De hoop op lagere tarieven door de komst van JetAir is vooralsnog ook een illusie. Voor een enkele reis van Curaçao naar Bonaire moet dezer dagen rond de 115 dollar worden neergeteld. Voor een retour is de passagier daarmee al snel 30 dollar meer kwijt dan het geval is bij Divi Divi en EZ Air.