ORCO Bank sponsort zestig licenties voor BeYourOwnBoss-programma van Qredits

KRALENDIJK – Qredits en ORCO Bank Bonaire hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de uitvoering van het ‘BeYourOwnBoss’-programma voor scholieren op het eiland. Dankzij deze samenwerking kunnen de kosten van zestig licenties in 2023 gedekt worden. De bank wordt door deze bijdrage de hoofdsponsor van het programma op Bonaire.

Het BeYourOwnBoss-programma is een initiatief van Qredits en is bedoeld om het ondernemerschap bij scholieren op Bonaire te stimuleren. Scholieren krijgen tijdens het programma de kans om hun ondernemersvaardigheden te ontwikkelen en hun kennis over het ondernemerschap te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan het ontdekken van hun eigen ondernemende kwaliteiten, een concurrentieanalyse maken en het opstellen van een financieel plan. Aan het einde zullen de deelnemende scholieren hun idee pitchen en een certificaat ontvangen.

De licenties om deel te kunnen nemen aan het ‘BeYourOwnBoss’-programma zijn de grootste kostenpost bij de uitvoering van het programma. Middels licenties krijgen deelnemende scholieren toegang tot de e-learning en een mobiel app. Ook ontvangen de scholieren een boek met meer informatie over onderwerpen die behandeld worden tijdens het programma. ORCO Bank Bonaire sponsort dit jaar zestig licenties voor het programma. Daarnaast zal de bank de scholieren ook bank gerelateerde workshops aanbieden.

Het BeYourOwnBoss-programma wordt sinds 2021 uitgevoerd op Bonaire. In eerste instantie op het MBO en daarna ook bij de Liseo Boneriano. Qredits is daarnaast in gesprek met relevante partijen om het programma bij andere delen van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) uit te voeren. Meer informatie over Qredits Bonaire en het BeYourOwnBoss-programma is te vinden op www.qredits.com. De website is in twee talen beschikbaar: Nederlands en Papiaments.