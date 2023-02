Koninklijke familie sluit bezoek vandaag af op Saba

THE BOTTOM – Het koninklijk bezoek aan de Caribische eilanden wordt vandaag afgesloten op Saba. Na de ontvangst door de gezaghebber Jonathan Johnson krijgen de Koning, Koningin Máxima en de Prinses van Oranje uitleg over de energievoorziening op Saba. Saba streeft ernaar de komende jaren energieneutraal te worden.

Aansluitend krijgen zij in het dorp Zion’s Hill uitleg over kantklossen, een traditie op Saba. Tijdens een wandeling door het dorp Windwardside ontmoeten het Koninklijk Paar en de Prinses diverse inwoners. Ouderen voeren een toneelvoorstelling op en kunstenaars en ondernemers vertellen over hun werkzaamheden.

Ook bezoeken de Koning, Koningin Máxima en de Prinses het Harry L. Johnson Museum waar zij uitleg krijgen over het leven op Saba door de jaren heen.

Na een lunch met de autoriteiten van Saba bezoeken zij in de middag in St. Johns het Expertise Education Center Saba dat kwetsbare scholieren ondersteunt. Deze organisatie won in 2021 een Appeltje van Oranje van het Oranje Fonds.

Vervolgens vertrekt het gezelschap naar de haven waar zij een toelichting krijgt op de bouwplannen voor de nieuwe haven van het eiland. Aansluitend vertellen wetenschappers over het project met Diadema-zee-egels. Deze zee-egels helpen koraalriffen te herstellen door algen te eten die het koraal overwoekeren.

Tot slot gaan de Koning, Koningin Máxima en de Prinses van Oranje naar het dorp The Bottom waar zij sporten met kinderen op het grootste Cruijff Court ter wereld.

Tegen het eind van de middag vliegt de delegatie terug naar sint Maarten, waar om 18.30 een persconferentie wordt gehouden. Daarna vliegt de koninklijke familie terug naar Nederland.