Vrolijke afsluiting Koninklijk bezoek aan Bonaire

KRALENDIJK – Het bezoek van de Koninklijke familie aan Bonaire is feestelijk afgesloten op het Wilhelminaplein in Kralendijk waar het evenement ‘Taste of Bonaire’ plaatsvond.

Tijdens een wandeling langs de verschillende kraampjes werd er ontspannen gepraat met de bevolking en geproefd van lekkernijen die werden aangeboden.

Ter afsluiting was er een optreden van de muziek en dansgroep Tutti Frutti en verschillende andere artiesten.

Een groot deel van de bevolking van Bonaire was op het plein aanwezig om een glimp van de familie op te vangen en te genieten van wederom een leuke editie van de Taste of Bonaire.