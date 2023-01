Auke op zondag – 2023: een hoopvol begin

Nostradamus en Baba Vanga voorspellen dat 2023 een somber jaar wordt. Oorlogen, zonnestormen en hongersnoden zullen de mensheid treffen volgens deze koffiedikkijkers.

Voor Bonaire ziet het er gelukkig anders uit.

Vanaf half januari zullen de inwoners van dat deeltje van het Koninkrijk dag na dag verbaasd opkijken.

De ene dag, ergens eind januari, zullen ze ontdekken dat de prijzen in de supermarkt met 34% gedaald zijn, een dag later krijgen ze te horen dat ze binnenkort de sleutel van hun nieuwe huis kunnen verwachten.

Alsof het niet genoeg is, wordt het salaris een jaar lang iedere maand met twaalf procent verhoogd. Mocht iemand onverhoopt arbeidsongeschikt worden, ontvangt hij of zij binnen 24 uur een uitkering waarvan de hoogte in overleg bepaald zal worden. Niet iedereen heeft dezelfde wensen namelijk.

Daarnaast zullen de bewoners getuige zijn van een historische stap die een plek zal krijgen in het Guinness World Records boek. In 23 dagen wordt het wegennet op het eiland compleet vernieuwd. Inclusief fietspaden, trottoirs en een aquaduct bij het Goto Meer waardoor flamingo’s veilig naar Rincon kunnen wandelen.

Het verkeer tussen de eilanden wordt met een paar eenvoudige ingrepen aanzienlijk verbeterd. Gratis pontjes varen af en aan en de prijs van vliegtickets daalt met 83%.

Vanaf 3 februari is het openbaar vervoer op het eiland zelf ook gratis.

De energietransitie vindt half februari plaats. Windmolens en zonne-energie leveren vanaf 3 maart zo veel op dat ook Curaçao en een relatief groot deel van Venezuela mee kunnen profiteren.

Loslopende honden, geiten en ezels worden vanaf eind februari in de nieuwe dierentuin vlakbij Landhuis Washikemba verwacht. De tuin, Breemhaar Zoo, vernoemd naar de vorige eigenaar van het gebied, is geen verzameling kooien, maar een leefgebied waar dieren zich binnen twee dagen thuis voelen.

Dengue, Chikungunya, Zika zijn vanaf 16 februari niet langer toegestaan op het eiland. Toezicht en Handhaving zal strikt en streng zijn.

In beslag genomen drugs zullen maandelijks verdeeld worden onder bewoners die zich voor dit project hebben aangemeld.

Op 15 maart zal de bevolking van het eiland haar dank uitspreken voor alles wat in korte tijd gerealiseerd is.

De lokale politici kunnen vanaf die dag weer rust nemen.

Zo veel beloftes doen gaat je niet in de kouwe kleren zitten.

Gelukkig kunnen ze op 16 maart a.s. weer overgaan tot de orde van de dag.