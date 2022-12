Businesspark organiseert eerste netwerk event

KRALENDIJK- Afgelopen 21 december heeft Businesspark haar eerste netwerk event georganiseerd, genaamd “Konektando” (verbindend). Het doel van het evenement was om lokale ondernemers bij elkaar te brengen en hen de gelegenheid te geven om kennis en ervaring met elkaar te delen en uit te wisselen.

De avond werd goed bezocht door meer dan 100 personen. De groep die aanwezig was om met elkaar te socialiseren bestond uit onder andere Businesspark-ondernemers, andere lokale ondernemers, partners, banken en ook mentoren en coaches die cursussen hebben gegeven aan ondernemers of hen hebben begeleid of nog steeds begeleiden.

Businesspark-coördinator Jermainy Diaz was erg blij met de reacties op en de belangstelling voor de eerste editie van ‘Konektando’. “Wij willen van ‘Konektando’ een evenement maken die elk kwartaal plaatsvindt, waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten om op ondernemersniveau met elkaar in verbinding te komen”, aldus Diaz.

Werkplek

Businesspark is een werkplek die door het Bonairiaanse eilandbestuur gefinancierd wordt, waar ingeschreven ondernemers toegang hebben tot kantoorruimte, internet, begeleiding, cursussen en training.