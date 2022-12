Accommodatie met een bijzondere missie

KRALENDIJK – Villa Aventura, een groepslocatie voor circa 17 personen op Punt Vierkant, is recent overgenomen. Ralph de Kreij en Rosalie Tordoir hebben een bijzondere missie met deze locatie. Zij gaan retraites organiseren voor mensen en hun dierbaren die weten dat ze binnenkort het leven moeten loslaten.

Ralph: ‘Soms komt de dood plotseling en onverwacht, maar vaak is er sprake van ziekte of ouderdom en is er nog een kostbare periode tussen hemel en aarde, waar maar weinig aandacht voor is. Deze periode waardevol maken is waar wij ons op gaan richten’.

Door het begeleiden van een gezamenlijke vriend in zijn laatste levensfase en door Rosalie’s werk in een hospice werd hen duidelijk dat deze periode onderbelicht is en voor velen zelfs een taboe. ‘Familie en vrienden weten zich ook vaak geen houding te geven in deze lastige situatie, soms door eigen onzekerheid maar ook omdat er niet duidelijk is wat er van hun wordt verwacht’, ‘Het is onze missie om hier verandering in te brengen door middel van een toegankelijk programma dat vanuit kwetsbaarheid zorgt voor meer openheid, acceptatie en verbinding met elkaar, jezelf en de natuur’, aldus Rosalie.

Toen Ralph en Rosalie hun plannen deelden met Christine & Willem van Dijk, wilden zij hun geliefde plek, dat helemaal niet te koop stond, voor dit doel wel aan hen verkopen. Willem heeft in 2014 zijn zieke tweelingzus naar het eiland gehaald voor een laatste vakantie met de familie. ‘Die periode was voor ons allemaal zo bijzonder en waardevol. Het toen nog één keer echt met elkaar samen zijn en het leven vieren, is nu nog zo’n dierbare herinnering, dat gunnen we echt iedereen.’, aldus van Dijk.

Activiteiten

De retreats richten zich op mensen die nog goed genoeg zijn om te reizen, geen actieve medische behandeling nodig hebben en samen met hun familie en vrienden nog een laatste ultieme tijd met elkaar willen beleven. Het is dus niet de bedoeling om als hospice te fungeren. De aangeboden activiteiten zijn breed; van coaching, meditatie, ademsessies, (gebeds)wandelingen tot beach clean-ups en activiteiten zoals windsurfen, duiken en kampvuur avonden met live muziek. Alles geheel afhankelijk van de wensen van de gasten.

Het stel is van mening dat een dergelijke retreat voor iedereen mogelijk zou moeten zijn. Om dit financieel mogelijk te maken komt er een stichting met een fonds voor minderbedeelden.

Ontmoeting

Bonaire is voor beiden een speciale plek. Zij ontmoetten elkaar hier twee jaar geleden in bijzondere omstandigheden. Ralph was met zijn kinderen op de jaarlijkse windsurf vakantie en Rosalie was neergestreken in de voor haar vertrouwde Caribe omdat zij wegens Covid niet meer terug kon keren naar haar werk en huis in Sydney, Australië.

Op dit moment treffen ze alle voorbereidingen met de vele lokale partners om in februari daadwerkelijk de eerste gasten te ontvangen voor deze retraites. De villa blijft verder ook te huur voor zakelijke doeleinden en toeristen.