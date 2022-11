Op zoek naar een eigen plekje onder de zon?

In dit twee-maandelijkse artikel “Een huis kopen op Bonaire?” laten wij makelaars op Bonaire een huis uitlichten dat te koop staat. Via de bijgevoegde links kun je direct contact opnemen met de desbetreffende makelaar voor professioneel advies en voor een bezichtiging.

Huis van de maand november bij Sunbelt Realty

Een heerlijke vrijstaande woning gelegen op een hoekkavel aan de buitenring in de populaire en kindvriendelijke woonwijk Bona Bista. De woning heeft alle comfort die u zich kunt wensen; een privé zwembad gelegen aan de achterzijde van de woning, een ruim overdekt terras en een weelderige tropische tuin voor een optimale mate van privacy. Het dakterras is perfect gelegen op de wind voor heerlijke natuurlijke verkoeling. De wijk Bona Bista is gelegen op ca. 8 minuten auto-afstand van het centrum van Kralendijk. In de directe omgeving van deze wijk zijn prachtige wandel- en mountainbike paden gelegen.

gelegen in de populaire en rustige woonwijk Bona Bista,

woonkamer met aangrenzend overdekt terras,

houten dakconstructie voorzien van keramische dakpannen,

keramische vloertegels door gehele woning en travetin op de overdekte terrassen en het zwembaddek,

aluminium kozijnen voorzien van shutters, glas en horren,

tuin voorzien van diverse planten en deels afgewerkt met witte steenslag.

Indeling

Bij binnenkomst treft u een ruime woonkamer met open keuken met kookeiland, hal naar gastentoilet, meterkast en kast voor wasmachine en droger, twee slaapkamers met een gedeelde badkamer en een hoofdslaapkamer met een privé badkamer. Vanaf woonkamer en keuken schuifdeuren naar het overdekte terras, het pooldek en het zwembad. Vanaf het overdekte terras een trap naar het dakterras.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sunbelt Realty :

Kaya Grandi 41

Tel: +599 717 6560

E-mail : [email protected]

Website : www.sunbeltbonaire.com

Huis van de maand november bij Caribbean Homes

Een prachtige villa, instapklaar, met een adembenemend permanent en onbelemmerd panoramisch zeezicht! Deze recent opgeleverde villa ligt op een unieke locatie op de heuvel van Crown West in de zeer gewilde wijk Sabadeco.

Aandacht voor detail en de beste afwerking worden gecombineerd in dit klassiek moderne huis waar zowel structuur als ontwerp tijdloos zijn.



Als u het huis binnenkomt via de overdekte veranda, wordt u, vanuit de open woonkamer en keuken onmiddellijk begroet door het verbazingwekkende uitzicht op zee. De stijlvolle en strakke keuken is uitgerust met hoogwaardige inbouwapparatuur uit Nederland, waaronder een aparte en volledig verborgen inbouwkoelkast en vriezer, kookplaat en zelfs een ingebouwd koffiezetapparaat, zodat de aanrechten er altijd opgeruimd uit kunnen zien. Beide zijden van het kookeiland bieden voldoende opbergruimte met ‘soft closing’ deuren en lades.

De bijkeuken biedt de perfecte plek voor voorraad en tevens bevindt zich hier de was/droger combi aansluiting. Zowel in de woonkamer als keuken is de verfrissende wind voelbaar wanneer de shutters geopend zijn. Beide vertrekken kunnen ook gekoeld worden door air-conditioning.

Rechts van de keuken bevindt zich de master bedroom met inloopkast en stijlvolle en-suite badkamer met dubbele wastafel en regendouche. Grote schuifdeuren geven toegang tot de veranda met ruime pergola en schaduwrijke zithoek om ‘s-ochtends lekker te relaxen met een geurend kopje koffie.

Een separaat gastentoilet bevindt zich naast de woonkamer. Links van de woonkamer bevinden zich nog twee slaapkamers. Elke kamer beschikt over een eigen badkamer, ruime inloopkasten en schuifdeuren met directe toegang tot de veranda met de turquoise Caribische zee als achtergond.

Deze villa is zo slim gebouwd, dat, door maximaal gebruik te maken van de wind en het uitzicht op zee, er uit beide het meeste voordeel is gehaald. Elke (slaap)kamer in het huis heeft toegang tot de ruime porch en het zeezicht. Alle ramen en deuren door de gehele villa zijn van de hoogste kwaliteit hardhout. De shutter ramen kunnen open worden gelaten om de verkoelende passaatwinden door het huis te laten waaien of worden gesloten bij gebruik van de air-conditioning.

Aan de hele achterkant van het huis is een groot overdekt terras met voldoende ruimte om te dineren en voor entertainment, ontspanning, evenals een zonneterras . Prachtig betegeld in natuurlijk koraalsteen, leidt het terras naar het heerlijk verkoelende zwembad met uniek randloos ontwerp. Een grote trap leidt naar de uitgestrekte tuin met aan 3 zijden een traditionele cactushaag en een verscheidenheid aan planten en struiken.

Deze villa wordt u volledig gemeubileerd aangeboden en is volledig instapklaar.

Neem vandaag nog contact op met ons kantoor om een bezichtiging in te plannen!

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Homes:

Plasa Reina Juliana 6

Tel: +599 717 4686

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanhomesbonaire.com

Huis van de maand november bij Karko Real Estate

Centraal gelegen in de woonwijk Nikiboko, op een steenworp afstand van supermarkt ‘van den Tweel’ vindt u deze grote eengezinswoning. De woning is goed bereikbaar met rondom geasfalteerde straten. De grond is een eigen perceel van 750m2.

De woning bestaat uit 3 slaapkamers, 2 badkamers, een studeerkamer, een tv-kamer, wasruimte en een ruime keuken en woonkamer. De badkamer van de master heeft een ligbad. De totale woonoppervlakte van de woning is 190m2. Er is een porch aan de voorkant en een oprit met garage. De indeling van de woning is heel eenvoudig. Vanaf de porch komt u terecht in het woongedeelte met aan de achterzijde de keuken. Aan uw rechterhand is er een gang met alle 3 slaapkamers en de 2 badkamers. Achter de keuken is een tv-kamer. Vanuit de tv-kamer kunt u naar buiten of naar de wasruimte aan uw linkerhand. Vanuit de tv-kamer heeft u ook toegang tot de studeerkamer. Het huis is gebouwd van beton, met groef grenen plafonds. Er is ook een alarmbeveiligingssysteem.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Karko Real Estate:

Huis van de maand november bij Harbourtown Real Estate

In de gewilde wijk Punt Vierkant heeft Harbourtown Real Estate een prachtige villa in de verkoop: Punt Vierkant 60. Deze grote villa met 5 slaapkamers en 3,5 badkamers beschikt over een groot magnesium zwembad en erg veel privacy. Aan de linkerkant is de garage omgebouwd tot een mooie studio die u apart kunt verhuren. Aan de rechterkant heeft deze villa twee woonlagen. Beide slaapkamers op de begane grond zijn nu ingericht als kantoor, waarbij de voorste ruimte een eigen opgang heeft waardoor u gemakkelijk klanten kunt ontvangen. Op de eerste etage zijn 2 slaapkamers met ieder een eigen badkamer en balkon. Vanuit het balkon aan de achterzijde heeft u zicht op zee.

Door de mooie tropische tuin aan de voorkant met veel palmbomen ervaart u erg veel rust en privacy. De woning beschikt over een grote porch die bijna het gehele lengte van het huis strekt.

Het bebouwd oppervlakte is 220 m2 en de kavel betreft 1.000 vierkante meter eigendomsgrond.

De woning heeft de volgende pluspunten:

+ Apart verhuurbare studio

+ Rustige buurt met veel privacy

+ Groot magnesium zwembad

+ Goede mogelijkheid om wonen en werken te combineren

Vraagprijs: $ 1.100.000,-

Kijk hier voor de virtuele 3D tour: https://my.matterport.com/show/?m=tjzVGS1Ur1g

Kijk voor meer informatie: https://harbourtownbonaire.com/properties/574-Punt-Vierkant/

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Harbourtown Real Estate:

Huis van de maand november bij Bonaire Realty

Charmante woning met 3 slaapkamers en 3 badkamers. Deze woning heeft een apart gasten verbljf met slaapkamer, keuken, douche en toilet.

In de binnentuin is een groot zwembad gelegen. De woning heeft tevens een grote garage, nog een extra berg/wasruimte en een carport voor 2 auto’s.

Ligging is zeer centraal, op 5 minuten afstand van populaire stranden.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Bonaire Realty :

Terramar Building, Unit #5

Tel: +599 786 4740

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairerealty.com

Huis van de maand november bij RE/MAX Paradise Homes

Gelegen In het noorden van Bonaire op een steenworp afstand van de meest ongerepte duikplekken, vind je Caribbean Club Bonaire.

Villa 303 maakt deel uit van het Caribbean Club Resort en is gelegen aan de achterzijde van het resort en omgeven door een weelderige tropische tuin. Het resort beschikt over een gemeenschappelijk zwembad, een restaurant, een bar, een pizzeria (in aanbouw) en een duikshop (in aanbouw).

De villa beschikt over 2 slaapkamers en 2 badkamers. De open woonkamer / keuken en beide slaapkamers hebben toegang tot het grote overdekte balkon met onbelemmerd uitzicht op de Caribische Zee en Klein Bonaire. De villa is volledig voorzien van airconditioning in de woonkamer en beide slaapkamers en wordt volledig gemeubileerd verkocht.

Klik hier voor de virtuele 3D tour

Vraagprijs $ 499.000 USD kosten koper

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij RE/MAX Paradise Homes:

Kaya Grandi 24A

Tel: +599 717 7362

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairehomes.com

Huis van de maand november bij Caribbean Vista Blue

Kaya Adela bouwnummer 9

Graag brengen wij deze kavel van 410 m2, met nieuw te bouwen woning onder uw

aandacht! Het is op dit moment ook mogelijk om een voorbeeldwoning te bezichtigen!

Deze nieuwe woning wordt gebouwd in het nieuwbouwproject YELLOW MOUNTAN,

aan de Kaya Adela/Kaya Raphaela.

Het is één van de 10 kavels waarvan er inmiddels 6 in aanbouw zijn. De 1ste

opleveringen zullen voor Kerst en Oud en Nieuw plaatsvinden.

Qua stijl is deze woning vergelijkbaar met de andere YELLOW MOUNTAIN woningen.

Elke woning heeft 2 verdiepingen en is voor meerdere doeleinden geschikt.

De indeling is als volgt:

Begane grond: carport met toegang tot het appartement op de begane grond, voorzien

van 2 kamers met een badkamer

1ste verdieping: een overdekte porch (en wijds uitzicht over Bonairiaans landschap)

met dubbele openslaande deuren naar de woonkamer met een open keuken, en 2

slaapkamers met één badkamer

Er is gelegenheid om op eigen terrein te parkeren.

De afwerking is volgens de technische beschrijving, met onder andere; keuken, airco’s

in drie slaapkamers, betegelde badkamers, met douche, toilet en wastafel, betegelde

vloeren, kozijnen met shutters, voorzien van horren etc.

Het is in dit stadium nog mogelijk om enkele aanpassingen door te voeren.

In de koop-/aannemingsovereenkomst die op de aankoop van toepassing is, worden

afspraken vastgelegd over onder andere start- en opleverdatum, bouwtijd, garanties,

betalingstermijnen etc.

Wij zullen u begeleiden en ondersteunen bij elke stap van het aankoopproces. Voor

meer informatie verzoeken wij u contact met ons op te nemen!

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Vista Blue:

Kaya P.N. Antonio Neuman #24-A

Tel: +599 777 5899

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanvistablue.com

Huis van de maand november bij Qvillas

Een mooie ruime villa gelegen in het rustige Sabadeco Crown Court. De buurt is omringd met veel groen wat zorgt voor privacy en rust. Via de pier, die toegankelijk is voor alle omwonenden, heeft u, binnen enkele minuten lopen, toegang tot de zee. Het huis ligt vlakbij Andrea 1 en 2 en op weg naar andere prachtige duikspots zoals 1000 Steps.

Het huis heeft 2 porches, een op de begane grond die overloopt in het pooldeck en een op de eerste verdieping die bijna volledig om het huis heenloopt.

Op de begane grond bevinden zich naast de open woonkeuken en grote garage, 2 ruime slaapkamers beide met eigen badkamer. De woonkeuken staat in direct contact met het zwembad door de openslaande deuren en de vele shutters zorgen voor afkoeling in het huis.

Via een interne trap bereikt u de tweede verdieping met een tweede woongedeelte en ook 2 ruime slaapkamers met beide een eigen badkamer. Vanaf het terras op de eerste verdieping heeft u een prachtig uitzicht over de Caribische zee.

Ruime villa in rustige buurt

4 slaapkamers en 4 badkamers, waarvan 2 slaapkamers met badkamers op begane grond

Ruime garage met plek voor grote pick-up/SUV, scooter, duikspullen etc

Groot perceel van 1500m2 met privacy

Privé zwembad met poolbar

Parkeren op eigen terrein

Zeezicht vanaf de eerste verdieping

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Qvillas:

Huis van de maand november bij The Real Estate Guy

Het appartementencomplex is zeer centraal gelegen, 2 minuten van het centrum en Cha Cha Cha beach. De dichtstbijzijnde supermarkt is aan de overkant van de straat.

Het complex bestaat uit 5 zeer ruime en goed onderhouden appartementen. Ze hebben allen 1 slaapkamer, 1 badkamer, woonkamer en voor-en-achter porch welke goed op de wind liggen. Er is voldoende parkeerplaats aanwezig.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij The Real Estate Guy:

South Pier Mall 6 Unit C-4 upstairs, Kaya C.E.B. Hellmund

Tel: +599 700 8181

E-mail: [email protected]

Website