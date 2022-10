SANTO DOMINGO – Per 1 november 2022 stopt de Dominicaanse Republiek met het vragen van 10 dollar voor het uitgeven van zogenaamde Tourist Cards voor passagiers die met het vliegtuig aankomen.

De maatregel werd aangekondigd door de voorzitter van de Civil Aviation Board (JAC) van de Dominicaanse Republiek, José Ernesto Marte Piantini. Deze week ontmoette Piantini vertegenwoordigers van de belangrijkste luchtvaartmaatschappijen die in het land actief zijn, waaronder de Dominican Airlines Association (ADLA), de Dominican Republic Airlines Association, de International Air Transport Association (IATA), American Airlines, JetBlue Airways, Copa Airlines, Delta, Onder andere Air Caraibes, Iberia, Air Century, Arajet, Red Air en Sky High Aviation Services.

De basis voor de belasting werd al in 1966 ingevoerd. In het jaar 2017 werd de belasting verwerkt in alle vliegtickets. “In de praktijk is dit mechanisme echter inefficiënt en bureaucratisch geweest, met onvriendelijke procedures voor de Algemene Directie Binnenlandse Belastingen (DGII), die de terugvordering van het bedrag niet vergemakkelijken of garanderen”, zei Piantini.

Hoge belastingen

De afschaffing van de toeristenkaartheffing op vliegtickets is volgens de Dominicaanse autoriteiten een belangrijke stap in de goede richting. Ze wijzen erop dat in de Caribische staten gemiddeld 70 dollar aan belastingen en toeslagen in rekening wordt gebracht, wat altijd kritiek oproept van luchtvaartmaatschappijen en organisaties als IATA.

Onder andere IATA en de Caribbean Development Bank waarschuwen keer op keer dat de Caribische landen met hun hoge belastingen op vliegtickets vooral interregionale reizen de nek omdraaien. Belastingen kunnen oplopen tot wel 50% van de totale ticketkosten.