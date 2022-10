KRALENDIJK – In de eerste helft van 2022 kwamen er ruim 85.000 toeristen per vliegtuig naar Bonaire. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het CBS.

De aantallen zijn ruim drie keer hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het is zelfs zo’n tien procent meer dan in 2019, terwijl het aantal vliegtuigbewegingen van en naar Bonaire juist een kleine drie kwart was van dat in 2019. Gemiddeld waren er dus meer passagiers per vlucht in de eerste helft van 2022 dan in dezelfde periode in 2019.

Onder de toeristen is het aandeel Amerikanen gestegen tot het niveau van voor COVID-19, namelijk zo’n 22 procent. Het aandeel Europees Nederlanders lag met 55 procent wel veel hoger dan de 35 procent in 2019.

Saba en Sint Eustatius

Ook Saba en Sint Eustatius kregen meer toeristen. In de eerste helft van 2022 kwamen er vergeleken met een jaar eerder anderhalf keer zoveel toeristen per vliegtuig naar beide eilanden.

Het gaat dan om 2.400 toeristen die met het vliegtuig op Sint Eustatius aankwamen. Dat is anderhalf keer zoveel als in dezelfde periode een jaar eerder, namelijk 1.400. Maar dat is nog altijd ongeveer de helft van het aantal toeristen dat in de eerste helft van 2019 het eiland bezocht. Het CBS denkt dit het gevolg is van het aantal vliegtuigbewegingen dat op ongeveer drie kwart zit van het aantal van drie jaar eerder.

In de eerste helft van 2022 was het aandeel Amerikaanse toeristen zestien procent, terwijl dit in heel 2019, 2020 en 2021 steeds ongeveer elf procent was. Relatief meer Amerikanen dus, maar relatief minder toeristen uit de Dominicaanse Republiek en Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Het aantal toeristen dat Saba in de eerste helft van 2022 bezocht, bedroeg net als in Sint Eustatius zo’n 2.400. Ook dat is ruim anderhalf keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Ondanks de toename is het aantal toeristen ongeveer de helft van het aantal dat in de eerste helft van 2019 het eiland aandeed.

Opvallend is dat het aantal vliegtuigbewegingen van en naar Saba wel op het niveau van 2019 zat of er zelfs boven lag. Hoewel er ongeveer evenveel vluchten kwamen en gingen naar Saba, vervoerden deze vluchten dus minder toeristen dan in 2019.

Het aandeel Nederlanders van het Europese continent dat naar Saba kwam, lag met 27 procent hoger dan de jaren daarvoor. Ook hier kwamen relatief minder toeristen uit de naburige Nederlandse eilanden.