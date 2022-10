KRALENDIJK- De Kustwacht kreeg op woensdagmiddag een melding van het Korps Politie Caribisch Nederland dat een persoon tijdens het duiken nabij Salt Company onwel werd.

De Kustwacht patrouilleboten met leden van de Kustwacht voeren direct naar de locatie om assistentie te verlenen. Bij aankomst troffen de kustwachters alleen de vrouw die samen met haar man was gaan duiken. Haar man werd onwel toen hij boven water kwam van het duiken en werd daarna niet meer gezien.

Snorkelaars in de buurt hebben geholpen met de zoekactie naar de man. Uiteindelijk is het levenloze lichaam van de man, een toerist, door een lid van Stinapa in zee gevonden.

Het levenloze lichaam van de man is met de kustwacht patrouilleboot naar de noordpier gebracht en aldaar aan de Koninklijke Marechaussee en het KPCN overgedragen. De Kustwacht zegt de nabestaanden van de overledene sterkte met het verlies van hun dierbare.