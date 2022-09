In Rotterdam vindt op 15 oktober de eerste Caribbean Business Day plaats. Doel is om werkgevers op Curaçao, Aruba, Sint-Maarten en Bonaire in contact te brengen met Caribische studenten en young professionals in Nederland. De nadruk ligt hierbij op accountancy en belastingadvies.

Het is een poging om de lokale arbeidsmarkt op de eilanden te versterken met goed opgeleid Caribisch talent. Van een braindrain naar een braingain. De bijeenkomst is een initiatief van Stichting WeConnect en Young Tax Talent, samen met de Vereniging Antilliaanse Belastingadviseurs (VAB).

Arbeidsmarkt

Vanuit Curaçao zullen de VAB leden EY, Grant Thornton, HBN, BDO en Baker Tilly overkomen naar Rotterdam om zich persoonlijk te presenteren en workshops te geven. Namens de VAB licht voorzitter Arthur van Aalst toe: “Er is een groot tekort aan hoogopgeleide accountants en fiscalisten in zowel de publieke als private sector. Wij zullen er alles aan doen om de studenten of afgestudeerde landskinderen duidelijk te maken dat zij bijzonder welkom zijn en dat er volop mogelijkheden zijn om na hun studie in de Caribische jurisdicties een prachtige carrière op te bouwen.” Ook de Stichting Belasting Accountants Bureau Curaçao en het Openbaar Lichaam Bonaire presenteren zich op de Bedrijvendag.

Samenwerking

WeConnect is blij om met Young Tax Talent samen te werken, een platform van Caribische studenten en young professionals met een achtergrond in belastingadvies en accountancy. “Young Tax Talent zit midden in de doelgroep en weet precies waar de uitdagingen en behoeften liggen als het gaat om de overweging om terug te keren naar de eilanden, tijdens of na de studie.”, licht WeConnect manager Tanja Fraai toe. Ook Young Tax Talent voorzitter Nicole Lew Jen Tai is enthousiast over de Bedrijvendag: “We vinden het belangrijk om studenten en professionals te motiveren en tegelijkertijd waarde toe te voegen aan elkaars persoonlijke en professionele groei. Ook willen wij de behoefte aan professionals binnen het Caribisch gebied onder de aandacht brengen en onze eilandskinderen motiveren om na hun studie naar de eilanden terug te keren.”

Er worden zo’n 60 à 70 Caribische studenten en young professionals in Rotterdam verwacht. De dag wordt afgesloten met een netwerkborrel en een live optreden van een muzikaal talent uit Bonaire. Alle informatie, inclusief vacatures en (gratis) registratie staan op de website: www.dutchcaribbeancareer.com