KRALENDIJK – Op donderdag 22 september is een nieuwe douaneboot op Bonaire aangekomen. Het gaat om een Eduardono 380, van ongeveer 12 meter lang, met 3 motoren van 300 PK. Met een gewenste maximum snelheid van 45 knopen.

Met de boot kan de douane de gehele kustlijn van Bonaire bereiken en snel op alle locaties aanwezig zijn.

In het kader van de vervanging van de oude douaneboot en de samenwerking binnen de Multidisciplinaire Maritieme HUB Bonaire (MMHB), waar verschillende ketenpartners waaronder de Douane, KMar, Kustwacht, KPCN en het OLB samenwerken, is in 2021 gestart met aanbesteding voor een nieuwe boot. Ook tijdens deze aanbesteding is nauw samengewerkt door de ketenpartners.

Goed voorbereid

Met deze nieuwe boot zijn de Douane en de MMHB naar eigen zeggen nog beter voorbereid op de uit te voeren taken in het kader van de grensbewaking en de veiligheid voor de bewoners van Bonaire.