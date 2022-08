KRALENDIJK- Ondanks een eerder alarm over de mogelijke constatering van de gevreesde koraalweefselverliesziekte SCTLD op Bonaire, zegt STINAPA nu dat het niet zeker is of de symptomen die bij sommige koralen werden aangetroffen, inderdaad door die verwoestende ziekte zijn veroorzaakt.

Naar aanleiding van rapporten van bezorgde duikers op 22 juli jl. voerde STINAPA een visuele inspectie uit aan het rif bij Karpata. Tijdens deze inspectie vond STINAPA wat leek op schade veroorzaakt door SCTLD. De natuurorganisatie en nam daarop het besluit om de duikstek te sluiten om zo de verdere verspreiding van de ziekte in te dammen.

“De afgelopen 3 weken heeft STINAPA de ontwikkelingen aan de hele westkust en op Klein Bonaire nauwlettend in de gaten gehouden. Velen van jullie (en bezorgde duikers) hebben honderden foto’s ingestuurd. Momenteel hebben we enkele koralen op 2 riffen die lijken op SCTLD. Tot nog toe lijkt dit zich niet te verspreiden naar andere koralen en de symptomen zijn niet waargenomen op andere riffen “, schrijft Marine Park Manager Judith Raming in een brief aan duikoperators op het eiland.

Volgens STINAPA is het op dit moment onduidelijk of wat op Karpata werd aangetroffen inderdaad SCTLD is of toch wat anders. Het zou volgens Raming ook kunnen gaan om een bijzonder agressieve vorm van witte pest, een ziekte die al geruime tijd op onze riffen aanwezig is.

Preventie

Uit voorzorg zijn de koralen waarop bijzonder snel weefselverlies werd waargenomen verwijderd. STINAPA heeft ook besloten om de eerder gesloten gebieden vanaf enige tijd gesloten te houden, om te kijken of de ziekte zich verder uitbreidt en welke vervolgstappen dan gewenst zijn.

STINAPA blijft ook eisen dat alle gebruikers zich houden aan de aanbevolen ontsmettingsprotocols voor het afspoelen van alle apparatuur die wordt gebruikt met. Een verdunde bleekoplossing wordt aanbevolen met een grondige naspoeling in zoet water.