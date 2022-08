KRALENDIJK- Na een lange periode van voorbereidingen en het wachten op de vergunning om officieel van start te mogen gaan, opent The Coffeebar Bonaire op 24 augustus haar deuren voor het publiek.

De nieuwe koffiezaak, die gevestigd is in het gebouw waar vroeger onder meer Mi Porón was gevestigd, zal dagelijks van 7 uur in de ochtend tot 7 uur in de avond geopend zijn.

Blijkbaar wordt de opening van de koffiebar met veel enthousiasme tegemoet gezien. Het bericht van de opening kreeg binnen enkele dagen al meer dan 400 likes op haar Facebookpagina.