AMSTERDAM – TUI-vlucht OR383 die gisteren onderweg was van Amsterdam naar Bonaire en Aruba, heeft een onvoorziene landing moeten maken in Ierland, vanwege een medisch noodgeval.

Een kind aan boord van het toestel kreeg een epileptische aanval, waarna ziekenhuis opname noodzakelijk werd. Het toestel landde vervolgens in Shannon, Ierland, waar het kind van boord is gehaald.

Vanwege uitloop van verplichte rusttijden voor de crew was doorvliegen geen optie. De Dreamliner met 300 passagiers aan boord is daarom teruggevlogen naar Amsterdam. Voor hen is een overnachting geregeld bij de luchthaven. Net als voor de passagiers op Aruba en Bonaire die gisteren teug zouden vliegen naar Amsterdam.

Vandaag is de vlucht opnieuw vertrokken uit Amsterdam om 16.20 uur Nederlandse tijd. Dit toestel – een geleased Wamos-toestel – komt om 20.40 uur aan op Aruba en vliegt daarna door naar Bonaire. Daar vertrekt het toestel om 22.00 weer terug naar Amsterdam.

De reguliere zondagvlucht tussen Amsterdam, Bonaire en Aruba vliegt volgens schedule.