KRALENDIJK- Tera Barra, dat zich inzet voor meer groen op het eiland door de kweek en aanplant van met name lokale planten en bomen, wil heel graag meer compost op het eiland produceren.

De initiatiefnemer achter het project, Johan van Blerk, is erg enthousiast over het idee. “Een grote versnipperaar gaat zoveel verschil uitmaken als het gaat om composteren op het eiland. En compost is weer instrumenteel in het opkweken van bomen en planten”.

Vrijwilliger Rob Verstraten begon met een fundraising actie om meer geld bijeen te brengen voor het project. “Ik heb het initiatief genomen voor een Gofundme campagne om Johan en Tera Barra te helpen met de aankoop van deze versnipperaar. Johan betaalt voor bijna alles uit zijn eigen zak, naast de verkoop van de honing die lokale bijen produceren”, zet Verstraten over zijn actie.

Van Blerk is erg blij met de actie: “Het is zeker geen goedkoop, maar wel een heel belangrijk apparaat”. Van Blerk krijgt voor de lokale compostproductie ook hulp van de Donkey Sanctuary Bonaire, die om de zoveel tijd een flinke hoop ezelmest aflevert. “Erg goed voor het maken van goede compost”, weet Van Blerk.

De versnipperaar die Terra Barra over kan nemen voor ongeveer de helft van de nieuweprijs. Foto: Tera Barra

Mondjesmaat

Het geld voor de versnipperaar komt tot nog toe met mondjesmaat binnen. Op zondag staat de teller op bijna 4000 dollar, nog een aardig eind verwijderd van het einddoel van 20.000 dollar.

https://gofund.me/123bf910