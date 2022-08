KRALENDIJK- Op zondag kort na de middag heeft het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) een melding gekregen van een lichaam dat aan de noordkust zou drijven.

Het blijkt te gaan om het lichaam van een man, dat zich reeds in vergaande staat van ontbinding bevond. Volgens KPCN is het opvallend dat op het eiland niemand als vermist is opgegeven. De identiteit van de gevonden persoon is dan ook onbekend tot op dit moment.

Het lichaam van de overledene is inmiddels op last van het Openbaar Ministerie in beslag genomen en verder onderzoek vindt nog plaats om de identiteit van de man te achterhalen.

KPCN roept inwoners op zich te melden met informatie, indien zij bekend zijn met de vermissing van een man.