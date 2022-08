KRALENDIJK – Het Terramar Museum presenteerde gisteravond het nieuwe motto: Research, Museum en Community. Het museum in het centrum van Kralendijk gaat aan de hand van onderzoek (research) proberen de kennis naar de gemeenschap (community) over te brengen aan de hand van een nieuwe collectie en bijbehorende activiteiten. Daarmee willen ze naast toeristen ook Bonairianen meer aanspreken. Ook werd het nieuwe team van medewerkers van het museum aan de pers voorgesteld.

De voorgaande collectie in het museum bevat informatie vanuit een westers standpunt en is voornamelijk gericht op toeristen. Deze collectie zal worden aangevuld met informatie met een meer lokale inslag, waardoor deze beter aan gaat sluiten bij de Bonairianen. Hiervoor zal worden samengewerkt met FuHiKuBo, Felicia Schütte en het Mondriaanfonds. Ook worden er activiteiten georganiseerd die betrekking hebben op de nieuwe collectie en de Bonairiaanse gemeenschap. Het doel hiervan is om mensen te laten nadenken over de inhoud van de collectie.

Daarnaast krijgen de zogenaamde communityprogramma’s een vervolg. Tijdens deze programma’s wordt de problematiek op het eiland bespreekbaar gemaakt en er aandacht besteed aan de natuur en cultuur van Bonaire. Op het gebied van educatie zijn er ook grote stappen gemaakt. Het museum biedt lespakketten aan voor scholen over de Bonairiaanse cultuur en geschiedenis. Tevens worden er workshops gehouden waarin historische, Bonairiaanse onderwerpen besproken worden met toneel, kunst en storytelling.

De nieuwe collectie zal in 2023 met het publiek worden gedeeld.