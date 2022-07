KRALENDIJK – Op de riffen op Bonaire is deze maand de zeer dodelijke koraalziekte Stony coral tissue loss disease (SCTLD) vastgesteld. De ziekte treft meer dan dertig soorten harde koralen. Wanneer het koraalrif eenmaal geïnfecteerd is, sterft meer dan zeventig procent van de koralen. Recent is de koraalziekte vastgesteld bij duikstek Karpata. Om verdere verspreiding te voorkomen is besloten de duikstek voorlopig te sluiten.

Duikers kunnen helpen om verspreiding van de koraalziekte te voorkomen. STINAPA raadt aan om duikuitrusting na iedere duik grondig te ontsmetten. Alle niet-kwetsbare duikuitrusting moet worden afgespoeld in een 1% bleekoplossing. Kwetsbare uitrusting moet tien minuten geweekt worden in een desinfectieoplossing. De duikuitrusting moet daarna worden afgespoeld en volledig gedroogd worden.

Mocht je tijdens het duiken op andere locaties op Bonaire zelf tekenen van infectie op de koralen tegenkomen dan kun je dit melden bij STINAPA. Laat weten waar je het gezien hebt en voeg zo mogelijk foto’s toe van de aangetaste koralen. Stuur je melding naar [email protected]

Medewerkers van STINAPA houden de ontwikkelingen van de ziekte bij Karpata nauw in de gaten. Helaas is er geen remedie tegen de dodelijke koraalziekte. Het is cruciaal dat de verspreiding zo veel mogelijk wordt beperkt. STINAPA zal via social media updates geven over het verloop van de koraalziekte.