Op zoek naar een eigen plekje onder de zon?

In dit twee-maandelijkse artikel “Een huis kopen op Bonaire?” laten wij makelaars op Bonaire een huis uitlichten dat te koop staat. Via de bijgevoegde links kun je direct contact opnemen met de desbetreffende makelaar voor professioneel advies en voor een bezichtiging.

Huis van de maand juli bij Karko Real Estate

Kaya Mars

In de fijne en gewilde wijk Belnem vind je deze super gezellige L-vormige woning met veel tuin. Op een hoekperceel achter Isla, Windsock, Bellafonte en op loopafstand van de beste stranden en uitgaansgelegenheden van het eiland.

De woning staat op een erfpachtgrond van 841m2 ​​en de woning zelf is 170m2. Bij het betreden van de woning komt u terecht in de open keuken-, eet- en woonkamer. De keuken heeft een kookeiland met vaatwasser. Er is een accordeon (vouw)deur die volledig opent naar het achterterras. Aan uw rechterhand is er een gang die u naar de gastenbadkamer en alle slaapkamers leidt. Er zijn in totaal 3 slaapkamers en 2,5 badkamers. 2 van de slaapkamers delen 1 badkamer en de hoofdslaapkamer heeft een en-suite en inloopkast.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Karko Real Estate:

Huis van de maand juli bij Sunbelt Realty

Kaya Onikx 9

Wie droomt er niet van een riante villa op de heuvel met fraai uitzicht? Deze zeer ruime woning beschikt over een zwembad en een riante tuin. Het privé overdekte terras is de ideale plek om te ontspannen met een drankje, een maaltijd of een goed boek. De villa is perfect op de wind gebouwd en is gelegen op de heuvel van Santa Barbara in een rustige woonwijk. Geniet van het panoramische uitzicht over het eiland en de Caribische Zee. Onder de woning is er veel ruimte, geschikt voor berging of o.a. de was.



riante villa met 3 slaapkamers en 2 badkamers

slechts 8 minuten van het centrum van Kralendijk,

groot zwembad met zonneterras,

separate berging onder de woning,

fraaie tropische tuin met verschillende planten, bomen & witte steenslag,

keramische vloertegels door gehele woning,

alluminium kozijnen voorzien van shutters en glas.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sunbelt Realty :

Kaya Grandi 41

Tel: +599 717 6560

E-mail : [email protected]

Website : www.sunbeltbonaire.com

Huis van de maand juli bij Qvillas

Sabadeco Crown Court 23 is een mooie ruime villa gelegen in het rustige Sabadeco Crown Court. De buurt is omringd met veel groen wat zorgt voor privacy en rust. Via de pier, die toegankelijk is voor alle omwonenden, heeft u, binnen enkele minuten lopen, toegang tot de zee. Het huis ligt vlakbij Andrea 1 en 2 en op weg naar andere prachtige duikspots zoals 1000 Steps.

Het huis heeft 2 porches, een op de begane grond die overloopt in het pooldeck en een op de eerste verdieping die bijna volledig om het huis heenloopt.

Op de begane grond bevinden zich naast de open woonkeuken en grote garage, 2 ruime slaapkamers beide met eigen badkamer. De woonkeuken staat in direct contact met het zwembad door de openslaande deuren en de vele shutters zorgen voor afkoeling in het huis.

Via een interne trap bereikt u de tweede verdieping met een tweede woongedeelte en ook 2 ruime slaapkamers met beide een eigen badkamer. Vanaf het terras op de eerste verdieping heeft u een prachtig uitzicht over de Caribische zee.

Ruime villa in rustige buurt

4 slaapkamers en 4 badkamers, waarvan 2 slaapkamers met badkamers op begane grond

Ruime garage met plek voor grote pick-up/SUV, scooter, duikspullen etc

Groot perceel van 1500m2 met privacy

Privé zwembad met poolbar

Parkeren op eigen terrein

Zeezicht vanaf de eerste verdieping

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Qvillas:

Huis van de maand juli bij Harbourtown Real Estate

Kaya Heru

Deze prachtige woning met appartement en fenomenaal uitzicht bevindt zich in de wijk Santa Barbara, aan het einde van de Kaya Heru. Het is een rustige omgeving waardoor u op en top kunt genieten van het prachtige uitzicht en de mooie tuin!

De woning is gelegen op een kavel van 987 m2 eigendomsgrond. Bij de bouw van de woning in 2020 zijn materialen van goede kwaliteit gebruikt en straalt de woning erg veel luxe uit.

Wanneer u het terrein binnen treedt bevindt u zich in een goed onderhouden en volgroeide tuin met palmbomen, veel lokale planten en een groot aantal tropische vogels. De woning ziet er vanaf de buitenzijde erg chique uit. Wanneer u recht voor de woning staat dan kunt u door de grote openslaande deuren van het huis al de oceaan zien. Eenmaal in de woning bevindt zich aan de rechterkant de grote open keuken met gezellige bar. Aan de linkerkant is een plek gecreëerd voor een fijne zithoek. De woning is voorzien van grote schuifdeuren die volledig opengezet kunnen worden voor een heerlijke bries door het huis heen.

Aan de linkerzijde van de woning bevinden zich via een aparte ingang twee slaapkamers en een daartussen gelegen, gedeelde badkamer. Via de tweede aparte ingang komt u in de hoofdslaapkamer. Wanneer u de deur opent komt u eerst in een kleine hal waar u aan de rechterkant veel kastruimte vindt en waar ook de wasmachine geplaatst is. Aan de linkerzijde is een ruime badkamer en aan de andere kant van de wand is de slaapkamer.

Aan de achterzijde van de woning is een heerlijk terras geplaatst met meerdere zithoeken en een groot zwembad. Een groot deel van het terras is voorzien van een overkapping, waardoor u zelfs in het regenseizoen heerlijk buiten kunt zitten. Achter deze overkapping ligt het grote zwembad en aan de rechterzijde is een grote palapa geplaatst. Wanneer u hier plaats neemt zit u heerlijk op de wind en kunt u genieten van het prachtige uitzicht. De gehele achterzijde van de woning geeft een prachtig 360 graden uitzicht over de oceaan en Klein Bonaire.

Een van de andere grote pluspunten aan deze woning is dat het beschikt over een appartement. Dit appartement beschikt over een eigen ingang en zou ideaal zijn voor de verhuur. Het kan ook een fijne optie zijn voor wanneer u visite krijgt van familie en vrienden. Verder is het natuurlijk ook mogelijk om het appartement bij het huis te betrekken zodat u een grote woning heeft met 5 slaapkamers en 3 badkamers!

De prijs van deze prachtige woning is $889.000. Hiermee heeft u een perceel van 987 m2 eigendomsgrond met een ruime en rustig gelegen woning met een aanwezig appartement!

Voor meer foto’s en informatie kunt u gerust een kijkje nemen op onze site:

https://harbourtownbonaire.com/properties/540-45-Kaya-Heru/

Ook kunt u meteen een 360 tour bekijken van de woning:

https://my.matterport.com/show/?m=4XYHm2ZcKCQ

Of van het appartement:

https://my.matterport.com/show/?m=LxnZCzPpFEe

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Harbourtown Real Estate:

Huis van de maand juli bij RE/MAX Paradise Homes

Elegancia de Caribe 16

Het appartementencomplex ‘La Elegancia del Caribe’ is gelegen aan de boulevard van Kralendijk en op loopafstand van het centrum, de beste restaurants op het eiland en diverse duikscholen. Tevens omvat dit appartementencomplex een privé parkeerterrein, spoeltanks en opslag voor duikers.

Appartement nr. 16 is gelegen op de tweede verdieping en kan worden bereikt per lift of per trap. Vanuit de grote woonkamer met moderne open keuken en eethoek heeft u toegang tot het balkon, waar u kunt genieten van het uitzicht op de Caribische Zee, de boulevard en van de zonsondergang.

Verder omvat dit appartement twee slaapkamers en twee badkamers. Beide slaapkamers zijn voorzien van inbouwkasten en de twee badkamers zijn ruim en modern. Een aparte berging met een wasmachineaansluitingen kan gebruikt worden als wasruimte of eigenarenkast. De inventaris is ter overname bespreekbaar.

Dit appartement biedt ruime gebruiksmogelijkheden: het is zowel geschikt voor eigen gebruik en lange termijn bewoning als voor vakantieverhuur en is daarmee een veelzijdige investering op een zeer gewilde locatie.

Appartementen gelegen op de bovenste verdiepingen van ‘La Elegancia del Caribe’ komen niet vaak op de markt. Mis deze unieke kans dus niet en neem contact met ons op voor een bezichtiging!

Klik hiervoor de virtuele 3D tour: https://my.matterport.com/show/?m=hqz1JyEx15x

Vraagprijs $ 675.000 USD kosten koper

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij RE/MAX Paradise Homes:

Kaya Grandi 24A

Tel: +599 717 7362

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairehomes.com

Huis van de maand juli bij Bonaire Realty

Kaya Berilo 38 villa met zwembad

Zeer sfeervolle vrijstaande villa met privé zwembad en grote volwassen tuin. Deze villa heeft 3 slaapkamers allen met aangrenzende badkamer voorzien van douche en toilet. Alle slaapkamers zijn voorzien van airconditioning en 2 van de slaapkamers zijn tevens voorzien van plafondfans.

De keuken is recent gerenoveerd in wit/zandkleurige tinten welke perfect aansluiten op het interieur van de villa. Het houtwerk van de keuken is handgemaakt. De keuken is voorzien van een nieuwe 5-pits gasplaat met wokbrander, een nieuwe combi oven en magnetron. Er bevinden zich een tweetal koelkasten in de keuken en een nieuwe vaatwasmachine.

Vanuit de open living/woonkamer loopt u naar het ruime terras/porch. Het terras/porch is omheind met een houten hekwerk, wat voor een veilige barriere zorgt voor het zwembad.

Het grote zwembad is recent vernieuwd door middel van nieuwe coating en afwerking. Alle tegels en trap zijn opnieuw gevoegd en heeft een rustige uitstraling. De zwembadlamp is nieuw, zoals ook de pomp van het zwembad. Op het pooldek is een bar aanwezig met barkrukken. In de mooie tropische volwassen tuin bevindt zich een buitenkeuken en een aparte berging. De vlonder rondom het zwembad heeft een afgesteld drip systeem, welke dagelijks zorgt voor een verse toevoer van water.

Deze villa is recent geheel geschilderd van binnen en buiten. Het plafond heeft een hand-afwerking gehad waarbij alle randen zijn geschilderd en gekit.

Een must see deze villa! Ook een goede investering als verhuur object.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Bonaire Realty :

Terramar Building, Unit #5

Tel: +599 786 4740

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairerealty.com

Huis van de maand juli bij Bonaire VIP Real Estate

Kaya Lima 5

Deze moderne design woning is gelegen in de mooie en rustige wijk Belnem, aan de weg naar Sorobon. Het woongedeelte bestaat uit 5 slaapkamers met inloopkasten en 5 badkamers, waaronder een apart gastenverblijf, een grote woonkamer en een mooi ingerichte en uitgeruste keuken. De badkamers zijn eersteklas, met granieten werkbladen. De hoofdbadkamer is uitgerust met een sauna en een verzonken bad. De hoofdslaapkamer is omgeven door grote glazen wanden en biedt een schilderachtig uitzicht.

Het huis heeft een glazen wand en biedt uitzicht op de gecultiveerde tuin, het marmeren zwembad met waterval en een whirlpool spa. Het ruime achterdek is perfect voor entertainment, BBQ’s of gewoon om te ontspannen in een privé omgeving. De overdekte carport biedt plaats aan twee auto’s. Het pand biedt ook een compleet gastenverblijf.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Bonaire VIP Real Estate:

Kaya L.D Gerharts 10

Tel: +599 717 1950 of +599 788 1781

E-mail : [email protected]

Website : www.bonaireviprealestate.com

Huis van de maand juli bij Caribbean Vista Blue

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Vista Blue:

Kaya P.N. Antonio Neuman #24-A

Tel: +599 777 5899

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanvistablue.com

Huis van de maand juli bij Caribbean Homes

Guatemala #1

Laatste beschikbare kavel, Bouwkavel met uitzicht en privacy!

Deze kavel is gelegen in de Kunuku maar zeer dicht bij de weg die naar Lagoen leidt. Hier vindt u rust en stilte.

De kavel meet 7.003 m2 eigen grond en is gelegen op de bovenzijde van een heuvel om een ​​uitstekend uitzicht te hebben!

Vanaf hier ziet u de ruige kust (de oostkant) van Bonaire en een prachtige groene omgeving.

Op deze kavels is de bestemming “Woongebied-Landschappelijk” en staat per kavel 1 woning toe, niet groter dan 350 m2.

Het is de laatste beschikbare kavel op deze locatie, dus wees er op tijd bij!

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Homes:

Plasa Reina Juliana 6

Tel: +599 717 4686

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanhomesbonaire.com

Huis van de maand juli bij The Real Estate Guy

Bona Bista B17

Zeer fraaie vrijstaande villa met goed onderhouden tuin. Bij binnenkomst bereik je de woonkamer en in de linkervleugel bevindt zich de zitkamer en keuken. Vanuit de keuken is er mooi zicht op de binnentuin. In de rechtervleugel bevinden zich 3 slaapkamers en de badkamers.

De woning komt met een goedgekeurde bouwvergunning voor:

– Appartement van 54 m2 (1slk, 1bdk en porch)

– Garageplek voor 2 auto’s, zwembad, prieel

Zie hier alle kenmerken op een rij:

• Eigendom Hoekperceel 1.228 m2

• 260 m2 woonoppervlakte

• 3 slaapkamers

• 2.5 badkamers

• 2 balkons voor en achter

• Woonkamer

• Eetkamer

• Keuken (open concept)

• Walk- in closet

• Tv ruimte

• Berghok

Vraagprijs: $599.000,- k.k.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij The Real Estate Guy:

Kaya Electron 17

Tel: +599 700 8181

E-mail: [email protected]

Website