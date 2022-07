KRALENDIJK- Op zondagavond rond 7 uur was er sprake van een felle grasbrand in de Kaya Maranon te Tera Kòrá.

Hoewel in eerste instantie alleen droog gras vlam vatte, vlogen daarna ook meerdere afgedankte auto’s die in de buurt staan, in brand. Eén en ander zorgde voor een felle rookontwikkeling, die van grote afstand te zien was. Veel inwoners vroegen zich dan ook af wat er aan de hand was.

Volgens de woordvoerder van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), heeft de brandweer bewoners in de wijk verzocht de ramen en deuren dicht te doen om mogelijk schadelijke stoffen zoveel mogelijk buiten te houden. Ook is aan bewoners gevraagd, hun huizen tijdelijk te verlaten, totdat de brand onder controle was.

Gevaar

Volgens KPCN was de brandweer ook snel ter plekke om het vuur onder controle te brengen. Hoewel er geen gewonden zijn gevallen, maken inwoners van de wijk zich wel zorgen over de grote hoeveelheid afgedankte auto’s, die een gevaar zouden kunnen vormen voor de volksgezondheid, zoals met de brand van zondagavond ook is bewezen.