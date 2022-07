De vraag waarom je het rapport naar de aanleg van die rotonde op Kaya Amsterdam achter wilt houden, leidt tot hoofdbrekens. Want waarom vertel je gewoon niet wat er mis is gegaan?

Het is namelijk niet zo moeilijk. Een architect maakt een ontwerp, die tekening wordt beoordeeld, aannemers mogen zich melden om de klus uit te voeren en op zeker moment komt dan de dag dat het voltallige bestuur die cirkel voor geopend verklaard. Onder muzikale begeleiding van het Leerorkest Bonaire knipt de Gezaghebber een lintje door en lopen alle aanwezigen een rondje over de rotonde.

Het leek zo mooi. Kaya Amsterdam zou een drastische make-over krijgen in 2021. En dat was tijd. Zoals nog een paar wegen op het eiland, lag ook Kaya Amsterdam er beroerd bij. Drie scholen langs de weg zorgen voor veel verkeer en je wilt die kinderen toch veilig in de klas zien te krijgen.

De aanbesteding stond gepland voor begin 2021. Maar er kwam een kink in de kabel. In april 2021 meldt de overheid dat de rotonde niet aan alle eisen voldoet.

‘Gezien de uitbreiding van de woonwijk Hato, het nieuwe bedrijventerrein en de mogelijke containerhaven, is een grotere rotonde nodig. De huidige rotonde zou enigszins aangepast kunnen worden, maar dan is er over enkele jaren opnieuw een uitbreiding nodig. Daarom is nu gekozen voor een wijziging en zal een grotere rotonde aangelegd worden.’, schrijft de overheid op haar website.*

‘Daarom is gekozen om een aangepast ontwerp te laten maken. Dat ontwerp bestaat uit een toekomstbestendige grotere 3-armige rotonde, die voldoet aan alle geldende Nederlandse normen en daarbij goed rekening houdt met de infrastructuur van WEB en de veiligheid van al het verkeer (inclusief fietsers). Meer dan in het verleden zal voor alle komende wegenprojecten aandacht zijn voor zaken als infrastructurele normen, afwatering, en (waar mogelijk) fietspaden en voetpaden’, aldus de overheid.

Positief is de toon op de website. Het verslag van de tegenslagen eindigt optimistisch.

‘RWS kijkt mee naar het ontwerp, zodat we zeker weten dat dit een goede en veilige rotonde is. Zodra het ontwerp definitief is, zal het volgens de geldende procedures worden uitgevoerd. Alles is erop gericht om de nieuwe rotonde voor het nieuwe schooljaar gereed te hebben.’

En dan gaat het toch ergens fout. Ondanks de mooie tekeningen en schetsen. Ondanks het toezicht van RWS (Rijkswaterstaat).

Als het dan misloopt, heb je de keuze. Of je schrijft het rapport Kaya Amsterdam. Gehakt en Spaanders waarin je vertelt welke fouten je gemaakt hebt of je besluit om te verbergen hoe stom je bent geweest.

Dat laatste leidt tot roddels en argwaan.

Argwaan omdat je daarmee Kaya Amsterdam bij moet schrijven op het lijstje Chogogo, Sunset Beach, Plantage Bolivia en nog een en ander.

Een lijstje waar een overheid niet trots op kan zijn.

Bron: https://bonairegov.com/nieuwsoverzicht/artikel/constructie-aan-rotonde-kaya-amsterdam-en-vier-wegen-gaat-beginnen

Auke van der Berg schrijft sinds 2015 op zijn persoonlijke blog Ikki’s eiland waar hij inmiddels ruim 600 verhalen heeft gedeeld. Zijn eerste boek ‘Ikki’s eiland. De horzel van het koninkrijk I.