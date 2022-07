KRALENDIJK- De teststraat van Publieke Gezondheid wordt vanaf 4 juli 2022 niet meer gebruikt. Vanaf die datum moeten mensen met coronaklachten, alleen na afspraak via 0800 0800, bij BonLab testen.

Burgers en bezoekers met coronaklachten kunnen 0800 0800 gratis bellen voor een coronatest bij BonLab. Bezoekers met een buitenlands nummer kunnen +599 715 5399 bellen. Dit nummer is evenwel niet gratis.

Het aantal testen in de teststraat van Publieke Gezondheid is afgenomen. Dat komt onder andere omdat de quarantaine is opgeheven. Nauwe contacten van een besmet persoon zonder klachten, hoeven zich ook niet meer te laten testen. Ze moeten alleen testen als ze klachten hebben.

Geen maatregelen

Op Bonaire zijn er geen coronamaatregelen meer. Maar het virus is nog steeds op het eiland aanwezig. Publieke Gezondheid benadrukt dat het belangrijk is om de basisregels te volgen. Dus de handen regelmatig wassen, hoesten /niezen in de elleboog, ruimtes vaak luchten en testen wanneer iemand klachten heeft.

In het laatste overzicht van het Openbaar Lichaam zijn er 61 personen positief getest en zijn er 5 personen opgenomen in het ziekenhuis.