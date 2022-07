ORANJESTAD/PHILIPSBURG- Op de Bovenwindse eilanden is op vrijdag 1 juli stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij, met de viering van Emancipation Day.

Hoewel op Sint-Maarten 1 juli al enige tijd een offciële vrije dag is, is dat op St. Eustatius pas sinds dit jaar het geval.

Regeringscommissaris Alida Francis van St. Eustatius, stond uitgebreid stil bij de datum van 1 juli en wat deze betekent voor hen die geleden hebben onder de slavernij. “Ik barst van de trots want 367 jaar nadat de eerste slaaf in Statia arriveerde, 159 jaar na de afschaffing van de slavernij en vijf jaar nadat de eilandsraad van Sint Eustatius de motie aannam, vieren we vandaag Emancipatiedag voor de allereerste keer als officiële feestdag in onze geschiedenis”, aldus Francis.

Ronde tafel

Francis keek ook terug naar het Ronde-tafel overleg dat recent in Nederland met de eilanden werd gevoerd over het onderwerp.

“Op 27 juni had ik als Regeringscommissaris het voorrecht deel uit te maken van een Nederlandse Caribische delegatie die deelnam aan een rondetafelgesprek over Nederlands Slavernijverleden in de Tweede Kamer van de Rijksoverheid. De eilanden spraken met één stem en bespraken verschillende aspecten van het Nederlandse slavernijverleden, elk met aanbevelingen voor de weg vooruit”.

Volgens Francis waren alle aanwezigen het er over eens dat de Dialoog over Slavernij en Emancipatie nooit als onbelangrijk mag worden genegeerd. “We waren het erover eens dat bij deze gesprekken zowel de afstammelingen van de slavenhouders als de afstammelingen van Afrikaanse slaven betrokken moeten zijn”.