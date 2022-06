KRALENDIJK – Een personenwagen is op maandag tegen tien uur in de avond op miraculeuze wijze ondersteboven terecht gekomen in de geul naast pompstation Bonaco.

Volgens nog onbevestigde berichten had in elk geval de mannelijke bestuurder van het voortuig iets te diep in het glaasje gekeken. Hij weigerde ook mee te werken met de agenten van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) die op de plaats van het ongeluk aankwamen, waarop hij werd meegenomen naar het politiebureau van Kralendijk.

De twee inzittenden zouden ongedeerd het voertuig uit zijn gekomen. Tegen elf uur in de avond werd het voertuig door een takelwagen alweer van de ongebruikelijke ‘parkeerplaats’ verwijderd.