KRALENDIJK – Een auto welke afgelopen donderdag werd gestolen is terug gevonden in de mondi.

Op donderdag 16 juni werd aangifte gedaan van inbraak in een toeristische accommodatie aan de E.E.G. Bulevar. Onbekenden hebben in de accommodatie ingebroken en hebben onder andere diverse elektronische apparaten, sleutels en een witte auto van het merk Changan meegenomen. Iets later werd de auto in een mondi ter hoogte van de Kaya Calixta aangetroffen.

De auto werd naar het politiebureau gesleept voor verder onderzoek.