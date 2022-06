Een verdacht vaartuig in de buurt van Klein Curaçao is na een achtervolging onderschept door de kustwacht, de bemanning is gearresteerd en drugs en wapens in beslag genomen.

Het bootje, een go-fast werd even daarvoor gedetecteerd op de radar. Met een Metal Shark patrouilleboot en het Dash-vliegtuig werd gezocht om de go-fast te onderscheppen. Die ging er als een speer vandoor toen de patrouilleboot en vliegtuig op het toneel verscheen.

De bemanning van de Metal Shark heeft tijdens de achtervolging waarschuwingsschoten gelost om te proberen de boot tot stoppen te dwingen.

Die negeerde deze waarschuwing en verhoogde haar snelheid om te proberen te ontkomen. Daarna is gericht geschoten op de motoren, die geraakt werden en stilstand kwamen.

Venezuela

De zes bemanningsleden bleken allen uit Venezuela te komen en naar de kustwachtsteiger van Curaçao gebracht. Daarna is de boot grondig doorzocht.

Daarbij zijn meerdere balen verdovende middelen en wapens gevonden. De zes mannen, de wapens en een grote hoeveelheid drugs zijn overgedragen aan de politie voor verder onderzoek in deze zaak. De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd.