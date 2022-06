KRALENDIJK- Het aantal actieve cases met het COVID-19 virus blijft laag op Bonaire.

Lag het aantal actieve cases vorige week nog rond de 30, nu ligt dat op 17. Er is in de afgelopen week niemand overleden aan de gevolgen van COVID of opgenomen in het ziekenhuis.

Door het lage aantal besmettingen is sinds 1 juni de verplichting tot het invullen van een gezondheidsverklaring afgeschaft bij het inreizen.